Luizi e analizon shtëpinë ku qëndroi për më shumë se tre muaj: Ah moj Kiarë
Luiz Ejlli ka bërë rikthimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania.
Ai ka hyrë brenda për të qëndruar pak ditë, si një konkurrent i vetëm me Artan Kolën.
Ndonëse banorët nuk janë në dijeni për këtë e as vet Artani, por u bë si pjesë e 'Kutisë së Pandorës'.
Foto: TikTok
Pas futjes, fituesi i edicionit të dytë bëri lëmsh gjithë shtëpinë me batutat dhe situatat që krijoi.
Në një moment u shkëput nga konkurrentët dhe po analizonte shtëpinë e oborrin, ku qëndroi për më shumë se tre muaj.
"Ah moj Kiarë, moj Kiarë. Për atë Zot, ueee", u shpreh ai.
Duket se Luizi u bë nostalgjik për kohën që kaloi dhe gjithë ngjarjet që ndodhën, deri te fitorja. /Telegrafi/
@topchanneltvalbania “Ah moj Kiarë, moj Kiarë...”/ Luizi shkëputet nga banorët, ecejake në oborr
♬ original sound - Top Channel - Big Brother Vip
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals