Luiz Ejlli ka bërë rikthimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania.

Ai ka hyrë brenda për të qëndruar pak ditë, si një konkurrent i vetëm me Artan Kolën.

Ndonëse banorët nuk janë në dijeni për këtë e as vet Artani, por u bë si pjesë e 'Kutisë së Pandorës'.

Foto: TikTok

Pas futjes, fituesi i edicionit të dytë bëri lëmsh gjithë shtëpinë me batutat dhe situatat që krijoi.

Në një moment u shkëput nga konkurrentët dhe po analizonte shtëpinë e oborrin, ku qëndroi për më shumë se tre muaj.

"Ah moj Kiarë, moj Kiarë. Për atë Zot, ueee", u shpreh ai.

Duket se Luizi u bë nostalgjik për kohën që kaloi dhe gjithë ngjarjet që ndodhën, deri te fitorja. /Telegrafi/

