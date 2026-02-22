Londrim Mekaj arrin 100 mijë ndjekës në Instagram
Londrim Mekaj ka arritur një tjetër sukses në rrjetet sociale, duke kaluar shifrën e 100 mijë ndjekësve në Instagram.
Në hyrje të edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, ai kishte një numër më të vogël ndjekësish, por performanca dhe karizma e tij gjatë qëndrimit në shtëpi kanë tërhequr vëmendjen e publikut.
Ai është pëlqyer shumë nga shikuesit e formatit dhe tani ndodhet mes pesë finalistëve të këtij edicioni.
Foto: Instagram
Londrimi ka treguar qëndrueshmëri dhe aftësi të mira duke fituar kështu mbështetjen e fansave.
Finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4 është caktuar për më 27 shkurt, ditë e premte, dhe presioni mbi finalistët po rritet ndërsa publiku pret të shohë fituesin e këtij edicioni.
Veç tij në finale janë edhe: Ludo Lee, Elijona Binakaj, Klodian Mihaj dhe Hygerta Sako.
Londrimi ka qenë një nga banorët më pozitiv të këtij edicioni që ka fituar zemrat e të gjithëve. /Telegrafi/