David dhe Romeo Beckham tërheqin vëmendjen në Mesdhe, Victoria ndan momente të veçanta nga pushimet familjare
Familja Beckham po shijon disa ditë pushimi në Ishujt Balearik, ku Victoria Beckham ka ndarë me ndjekësit momente të veçanta nga udhëtimi i tyre familjar.
Në fotografitë e publikuara, David Beckham dhe djali i tij Romeo tërhoqën vëmendjen teksa shfaqën fizikun e tyre të tonifikuar gjatë një dite relaksi në det.
Shumë fansa vunë re edhe ngjashmërinë e madhe mes babait dhe të birit, shkruan DailyMail.
Victoria publikoi gjithashtu një fotografi romantike me Davidin në perëndim të diellit, ndërsa në album nuk munguan as momentet argëtuese me vajzën e tyre Harper dhe të dashurën e Romeos, Kim Turnbull.
Pushimet e familjes Beckham në Mesdhe vijnë në një periudhë kur Victoria ka folur hapur për vetëbesimin dhe stilin e saj të jetesës, duke theksuar rëndësinë e kujdesit për shëndetin dhe mirëqenien. /Telegrafi/