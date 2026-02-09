Lauren Sanchez mund të vendos për aktorin e ri të James Bond
Pas blerjes së studios së filmit MGM nga kompania Amazon e Jeff Bezos, që është pronare e serisë së filmave “James Bond”, ka nisur spekulimi për ndikimin e gruas së tij, Lauren Sanchez, në zgjedhjen e aktorit të ri që do të luajë James Bond.
Sipas gazetarit britanik Rob Shuter, Sanchez do të ketë një rol kyç në zgjedhjen e aktorit.
Ajo thuhet se ka refuzuar Jacob Elordien, duke argumentuar se ai sjell shumë emocione dhe preferon një aktor që është “elegant e karizmatik".
Lauren Sanchez
Megjithatë, disa burime për Daily Mail thonë se Lauren Sanchez nuk po zgjedh aktorin e ardhshëm të Bondit.
Ndërkohë, Irish Star raporton se aktori Callum Turner është kandidati i favorizuar dhe i prirur të marrë rolin.
Pritet që xhirimet e filmit të ri të fillojnë këtë vit, ndërsa premiera është planifikuar për vitin 2027.
Ky zhvillim ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave të Bondit në mbarë botën, duke ngjallur pritshmëri të madhe për të parë se cili aktor do t’i japë jetë legjendës së famshme në ekranin e madh. /Telegrafi/