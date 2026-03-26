Landi Hysi, miku i ngushtë i Mirit dhe anëtari i "West Side Family", ka hyrë sot (e enjte) në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5.

Kjo si pjesë e sfidës së mosreagimeve, ku banorët brenda nuk duhet të reagojnë ndaj çfarëdo lloj situate.

Miri ishte akoma në krevat në momentin kur hyri miku i tij, ndonëse nuk reagoi edhe me të dëgjuar.

I njëjti i dha edhe një sinjal e mesazh për qëndrimin e tij në Big Brother VIP.

Madje i tha se të dalë nga ky format për fitore, duke i dhënë forcë për të vazhduar më tej.

"Jepi fortë, mos hiq dorë. Dy duar janë vetëm për një kokë. Fito dhe vetëm fito. Jepi fortë", u shpreh ai.

Mes tjerash shtoi: "Mos harro. Mos i pëlqe asnjë gjë, asnjë vajze". /Telegrafi/

