Krijuesi i “Adolescence” mbyll mundësinë për sezon të dytë: Historia është e përfunduar
Krijuesi i serialit të suksesshëm të Netflix “Adolescence”, Jack Thorne, ka shuar shpresat për një sezon të dytë të përqendruar në “femosferë”, pavarësisht suksesit të madh të projektit në BAFTA TV Awards.
Skenaristi 47-vjeçar, i cili e shkroi serialin së bashku me Stephen Graham, tha për Metro se historia e familjes Miller është përfunduar dhe çdo rikthim do ta dobësonte narrativën, shkruan DailyMail.
“Çdo përpjekje për t’u rikthyer në të do ta dobësonte historinë që kemi treguar tashmë”, u shpreh ai.
Thorne gjithashtu foli për mundësinë e një seriali rreth “femosferës”, si version femëror i “manosferës”, duke theksuar se nuk e konsideron veten shkrimtarin e duhur për këtë temë. “Por mezi pres që dikush të bëjë një shfaqje rreth kësaj”, shtoi ai.
Deklaratat vijnë në një kohë kur “Adolescence” dominoi BAFTA TV Awards, duke fituar çmime të rëndësishme për Aktorin më të Mirë, Aktorin dhe Aktoren Mbështetëse, si dhe për Dramën e Limituar.
Seriali me katër pjesë, i cili trajton ndikimin e kulturës online “manosferë” mbi një adoleshent të akuzuar për vrasje, u kthye në një nga produksionet më të suksesshme të Netflix.
Stephen Graham, i emocionuar gjatë fjalimit të tij, tha: “Jam nominuar tetë herë dhe kjo është hera e parë që fitoj”.
Owen Cooper, 16 vjeç, u bë një nga fituesit më të rinj në historinë e çmimeve, ndërsa produksioni vazhdoi të thyejë rekorde në mbrëmjen e BAFTA-s.