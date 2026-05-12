Kramer nga "Seinfeld" shihet në publik pas një kohe të gjatë - aktori jeton i izoluar pas një skandali të ndodhur shumë vite më parë
Aktori amerikan, Michael Richards, i njohur gjerësisht për rolin e Kramer-it në “Seinfeld”, është parë në publik pas një kohe të gjatë.
Fotoreporterët e fotografuan teksa po ecte në West Hollywood në Kaliforni.
Richards ka jetuar kryesisht i tërhequr nga jeta publike që prej vitit 2006, kur u përfshi në një skandal gjatë një performance ‘stand-up’ në Laugh Factory në Los Angeles.
Në atë incident, ai përdori fyerje raciste ndaj dy personave afro-amerikanë në publik, përpara se të largohej nga skena.
Sipas raportimit, paraqitja e fundit e tij në një event publik ishte në maj 2024, në premierën e filmit “Unfrosted”, ku ai shkoi për të mbështetur kolegun e tij, Jerry Seinfeld.
Kjo u cilësua si paraqitja e tij e parë në tapetin e kuq pas tetë vitesh.
Aktori e ka rikujtuar incidentin e vitit 2006 edhe në vitin 2024, në kujtimet e tij “Entrances and Exits”.
Rarely seen 'Seinfeld' alum Michael Richards spotted on first public outing in two years The reclusive actor went on a solo outing in West Hollywood, California.
— UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) May 12, 2026
Ai shkroi se u provokua nga një person në ballkon që i bërtiti se “nuk ishte qesharak”, por pranoi se, duke parë pas, do të kishte dashur të reagonte ndryshe: “Ai ra poshtë, ndërsa unë edhe më poshtë”.
Richards shtoi se ajo ngjarje e ka lënduar dhe e ka ndjekur për vite me radhë.