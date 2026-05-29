Konate nuk rinovon me Liverpoolin, tre gjigantë evropianë në garë për transferimin e tij
E ardhmja e mbrojtësit të Liverpoolit, Ibrahima Konate, mbetet e pasigurt për shkak të negociatave të bllokuara për një kontratë të re me klubin anglez.
Sipas gazetës L'Equipe, palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje mbi kushtet e zgjatjes së kontratës dhe bisedimet kanë ngecur në mënyrë efektive.
Arsyeja e përmendur janë mosmarrëveshjet e brendshme mbi kushtet financiare dhe strukturën e marrëveshjes së re pas sezonit zhgënjyes të ekipit.
🚨 BREAKING: Ibrahima Konaté leaves Liverpool as free agent, decision made.
After advanced talks to stay with fresh deal and confirmation from the player in April, Konaté leaves as no final agreement has been found.
Negotiations over, as @TalkSport reports. pic.twitter.com/3ylZ269pfY
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026
27-vjeçari pritet të largohet nga Liverpooli si lojtar i lirë dhe tashmë disa klube të mëdha po shqyrtojnë opsionin e transferimit të tij.
Disa klube të mëdha evropiane thuhet se janë të interesuara për qendërmbrojtësin francez, përfshirë Real Madridin , Bayern Munich dhe Chelsean.
Vetë lojtari planifikon të vendosë për të ardhmen e tij para fillimit të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/