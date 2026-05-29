Newcastle ka përfshirë një klauzolë gjeniale në kontratën e Gordonit me Barcelonën
Një klauzolë është përfshirë në kontratën e Anthony Gordonit te Barcelona, e cila do t’i mundësonte Neëcastle të përfitojë miliona nëse reprezentuesi i Anglisë aktivizohet në 60 për qind të ndeshjeve brenda një sezoni.
Gordon pritet të prezantohet si lojtar i Barcelonës pasditen e së premtes, pasi klubi katalanas ra dakord me Newcastle për një tarifë prej 80 milionë eurosh për futbollistin anglez.
25-vjeçari, i cili ka nënshkruar një marrëveshje pesëvjeçare me Barçën, ishte gjithashtu në radar të Bayern Munich pas një sezoni mbresëlënës, ku e përfundoi si golashënuesi më i mirë i Newcastle me 18 gola.
Megjithatë, klubi spanjoll arriti ta mbyllë marrëveshjen këtë javë, me drejtorin sportiv të Newcastle, Ross Wilson, që luajti një rol kyç në negociata.
Madje, Wilson thuhet se ka arritur të përfshijë një klauzolë të zgjuar në marrëveshje, e cila mund t’i sigurojë klubit të Ligës Premier deri në 1 milion euro për sezon nëse Gordon paraqitet në 60 për qind të ndeshjeve, sipas Chronicle.
Duke u bazuar në kohëzgjatjen e kontratës së raportuar të Gordonit prej 300 mijë eurosh në javë, Newcastle mund të përfitojë deri në 5 milionë euro nga kjo klauzolë.
Raporti sugjeron gjithashtu se edhe 5 milionë euro të tjera do t’i paguhen “Laraskave” nëse ai fiton trofe me Barcelonën, e cila së fundmi e mbrojti titullin e La Ligës./Telegrafi/