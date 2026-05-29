Barcelona përshpejton bisedimet për transferimin e yllit të Man Cityt
Barcelona ka intensifikuar ndjeshëm rrjetet e saj të skautimit me qëllimin e qartë për të finalizuar transferimin e mbrojtësit Josko Gvardiol.
Stafi teknik i klubit blaugrana po udhëheq një ofensivë strategjike në disa fronte kontinentale, për të ndërtuar një skuadër sa më konkurruese për sezonin e ardhshëm në kampionat.
Zbulimet e fundit të gazetarit Juanma Castano në emisionin El Partidazo konfirmojnë interesimin e fortë institucional për lojtarin ballkanas.
Barcelona jo vetëm që po ndjek nga afër situatën e sulmuesit Julian Alvarez, por ka vendosur në plan të parë edhe mbrojtësin e Manchester Cityt.
Mbrojtësi i fuqishëm i Kombëtares së Kroacisë, 24 vjeç, ndodhet në një fazë vendimtare të karrierës së tij në Ligën Premier.
Negociatat për rinovimin e kontratës në Angli raportohet se janë bllokuar plotësisht, një faktor që mund të përshpejtojë largimin e tij këtë verë.
Në mungesë të një marrëveshjeje formale, drejtuesit e klubit nga Manchesteri kanë vendosur një vlerë neto prej 75 milionë eurosh për largimin e tij.
Kjo vlerësim në treg është dukshëm më i ulët se 90 milionë eurot e investuara fillimisht në vitin 2023 për ta transferuar nga Leipzig.
Ky skenar financiar ka bërë që gjigantët e Serie A, Bundesligës dhe La Ligës të mbeten në gatishmëri të lartë. Real Madridi, Bayern Munich dhe Interi synojnë të futen në një garë të fortë ofertash për kartonin e tij./Telegrafi/