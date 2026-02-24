Komediani britanik Russell Brand i mohoi akuzat e reja për përdhunim dhe sulm seksual
Komediani britanik Russell Brand u deklarua i pafajshëm të martën ndaj akuzave të reja për përdhunim dhe sulm seksual.
Brand, i cili tashmë përballet me akuza të ngjashme nga katër gra, i mohoi akuzat e reja në një seancë dëgjimore në Gjykatën e Kurorës në Southwark. Incidentet e dyshuara ndodhën në vitin 2009, njoftoi Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës.
Në prill, Brand u akuzua për dy akuza për përdhunim, dy akuza për sulm seksual dhe një akuzë për sulm të pahijshëm. Prokurorët më pas deklaruan se këto krime të dyshuara kundër katër grave u kryen midis viteve 1999 dhe 2005 - një në qytetin bregdetar anglez të Bournemouth dhe tre në Londër.
Brand gjithashtu u deklarua i pafajshëm për ato akuza më parë këtë vit në një gjykatë në Londër.
Gjyqi, i planifikuar të fillojë në qershor, pritet të zgjasë katër deri në pesë javë.
Aktori i “Get Him To The Greek”, i njohur për performancat e tij provokuese në stand-up dhe për problemet me varësinë nga droga dhe alkooli, është tërhequr nga mediat kryesore vitet e fundit.
Në vend të kësaj, ai ndërtoi një audiencë të madhe online duke postuar video në të cilat kombinon temat e një jetese të shëndetshme dhe teoritë e konspiracionit, si dhe flet për besimin e tij fetar. /Telegrafi/