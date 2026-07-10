Klopp takohet me Mbappen dhe zbulon prapaskenat: Ishim takuar në aeroplan privat, e doja te Liverpooli
Jurgen Klopp ka zbuluar se Liverpooli ishte shumë pranë transferimit të Kylian Mbappes në fillimet e karrierës së tij, duke treguar se klubi anglez kishte bërë një përpjekje të jashtëzakonshme për ta bindur sulmuesin francez të zgjidhte "Anfieldin".
Ish-trajneri i Liverpoolit rrëfeu se bëhej fjalë për operacionin më të madh të transferimit në të cilin kishte investuar ndonjëherë klubi, kur Mbappe ishte ende pjesë e Monacos dhe konsiderohej një nga talentet më premtuese në Evropë.
Duke folur për kanalin gjerman Magenta TV, ku ishte analist gjatë ndeshjes Francë–Marok në Kupën e Botës 2026, Klopp zbuloi detaje interesante nga takimi me familjen e yllit francez.
"Ishte transferimi më i shtrenjtë në të cilin investoi Liverpooli. Ne fluturuam nga Blackpool në Nice. Në Nice, e gjithë familja Mbappe hipi në një aeroplan privat me pesë dhoma ose diçka të tillë".
"U bëmë vërtet të famshëm. Pastaj fluturuam rreth e qark, folëm me familjen, hëngrëm ushqim të mirë. Nuk na lejohej të na shihnin. Fluturuam rreth e qark. Ishte fantastike. Dhe pastaj ai shkoi në Paris", tha Klopp.
Në fund, gara për nënshkrimin e Mbappes u fitua nga Paris Saint-Germain, që në verën e vitit 2017 pagoi 180 milionë euro për ta transferuar nga Monaco.
Marrëveshja u realizua fillimisht në formën e huazimit, ndërsa një vit më vonë PSG aktivizoi blerjen përfundimtare.
Pas shtatë sezoneve në "Parc des Princes", Mbappe iu bashkua Real Madridit si lojtar i lirë në verën e vitit 2024, duke realizuar ëndrrën e tij për të veshur fanellën e klubit spanjoll.
Sulmuesi francez nuk e ka fshehur kurrë admirimin për Liverpoolin dhe veçanërisht për Jurgen Kloppin. Në një intervistë për BBC Sport në vitin 2020, ai kishte vlerësuar lart ekipin anglez.
"Ajo që po bën Liverpooli është e mahnitshme. Ata janë si një makinë, kanë gjetur ritmin e tyre. Kur i shikon, gjithçka duket e lehtë, por nuk është aspak kështu. Luajnë çdo tre ditë dhe vazhdojnë të fitojnë. Është një ekip shumë i mirë me një trajner shumë të mirë", kishte deklaruar Mbappe.
Në vitin 2022, francezi pranoi gjithashtu se kishte zhvilluar bisedime me Liverpoolin, megjithëse theksoi se negociatat nuk kishin avancuar aq shumë.
"Ne biseduam pak me ta, por jo shumë. Në fund gjithçka ishte mes Real Madridit dhe PSG-së. Kam folur me Liverpoolin sepse e kuqja është ngjyra e preferuar e nënës sime dhe ajo e do Liverpoolin. Nuk e di pse, por është e vërtetë. U takuam me ta disa vite më parë kur isha te Monaco. Është një klub i madh", kishte thënë ai.
Rrëfimi i Kloppit konfirmon se Liverpooli ishte shumë pranë një prej transferimeve më të bujshme të dekadës, por në fund PSG fitoi garën për firmën e sulmuesit, i cili sot vazhdon të shkëlqejë me fanellën e Real Madridit. /Telegrafi/