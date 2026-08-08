Klauzola e riblerjes: Çfarë do të thotë dhe pse klubet e përdorin atë
Një nga transferimet më të nënvlerësuara të kësaj vere është transferimi i Kerim Alajbegovic te Juventusi.
Klubi i Torinos pagoi plot 32 milionë euro për talentin 18-vjeçar boshnjak, i cili pati një sezon të shkëlqyer të kaluar me RB Salzburgun dhe shkëlqeu në Kupën e Botës, ku shënoi një gol mbresëlënës kundër Katarit.
Megjithatë, Juventusi e bleu kontratën e sulmuesit anësor jo nga klubi austriak, por nga Bayer i Leverkusenit, i cili sapo kishte rikthyer produktin e akademisë së tij falë një opsioni blerjeje.
Çfarë është një klauzolë riblerjeje, si funksionon dhe cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e saj?
Gjatë vitit të kaluar, Kerim Alajbegovic, në fakt, ka ndërruar ekip tri herë.
Në verën e vitit 2025, pa asnjë përvojë duke luajtur për ekipin e parë në ndeshje zyrtare, por, pa ekzagjerim, me statistika fantastike për skuadrën U-19 (28 kontribute golash në 29 ndeshje), ai u largua nga Bayer dhe u transferua te Salzburgu. Austriakët paguan 2 milionë euro për të, por Leverkuseni ruajti të drejtën për ta rikthyer boshnjakun në një nga afatet e ardhshme të transferimeve.
Kështu funksionon një klauzolë riblerjeje - kur një klub financiarisht i fortë (kryesisht klubet kryesore) shet një lojtar të ri (shpesh një që është vlerësuar shumë në nivelin e të rinjve), ata mbajnë mundësinë për të mbajtur kontrollin mbi të ardhmen e tij nëse ai bën përparim të konsiderueshëm. Një mundësi është një klauzolë riblerjeje, e cila i lejon klubit ta rikthejë lojtarin për një shumë të paracaktuar ose me anë të një mekanizmi të specifikuar në kontratë, brenda një afati të caktuar kohor, dhe në të njëjtën kohë ta shesë atë për një çmim më të lartë te një klub tjetër.
Kjo është pikërisht ajo që ndodhi me Alajbegoviçin – Bayer e riktheu atë për 8 milionë euro pas vetëm një viti dhe menjëherë e shiti te Juventusi për 32 milionë euro.
Fituesit kryesorë ishin skuadra e Leverkusenit, e cila fitoi të paktën 26 milionë euro gjatë dy afateve kalimtare verore (2 milionë euro verën e kaluar, 32 milionë euro këtë, minus 8 milionë eurot e shpenzuara për riblerjen) dhe nuk shpenzoi asgjë për paga apo tarifa agjentësh. Të paktën, këto janë shumat që dimë.
Ka edhe raste kur klubi që e rikthen lojtarin nuk shpenzon asgjë, dhe i gjithë operacioni i transferimit (rikthimi i lojtarit dhe shitja e tij te një klub tjetër) financohet nga klubi që në fund e blen atë. Në rastin e Alajbegoviç, shuma totale e të dy transaksioneve ishte 40 milionë euro - nëse Juventusi do të ishte i vendosur të nënshkruante me lojtarin e ri, teorikisht mund të kishte mbuluar 8 milionë eurot që Bayer i pagoi vetë Salzburgut.
Në atë rast, Leverkuseni do të kishte fituar 34 milionë euro.
Është Salzburgu që përfundon në një pozicion më pak të favorshëm për shkak të kësaj strukture marrëveshjeje. Klubi austriak teorikisht mund ta kishte shitur vetë Alajbegoviçin (nëse jo për 40 milionë euro, atëherë të paktën për 30 milionë euro), por Bayer dhe Juventus, përafërsisht, ranë dakord për transferimin pa përfshirë austriakët.
Megjithatë, vlen të përmendet se në verën e vitit 2025, Red Bull pranoi kushtet e përcaktuara dhe mund të parashikonte një zhvillim të tillë.
Në përgjithësi, kjo është pikërisht arsyeja pse një klauzolë riblerjeje është një pikë e rrezikshme për klubin që blen një lojtar të ri. Dhe kjo është gjithashtu arsyeja pse ende nuk është aq e zakonshme në biznesin e transferimeve sa një marrëveshje standarde huazimi, një përqindje shitjeje ose një klauzolë lirimi.
Sipas avokatëve të sportit dhe analistëve të tregut të transferimeve, vetëm 5–15% e opsioneve të riblerjes ushtrohen në të vërtetë. Pjesa tjetër mbetet vetëm një pjesë e historisë së një marrëveshjeje të kaluar - qoftë për shkak të progresit të pamjaftueshëm të lojtarit ose një ndryshimi në planet e transferimeve të klubit.
Megjithatë, ka edhe shumë shembuj të profilit të lartë - kjo është pikërisht mënyra se si Reali i shet shumë nga të diplomuarit e akademisë së tij.
Është e rëndësishme të kuptohet se opsioni i riblerjes nuk ka një formulë të caktuar - klubet pothuajse gjithmonë negociojnë kushtet e secilës marrëveshje individualisht.
Për shembull, Xavi Simons, i cili nuk arriti të përmbushte pritjet te PSG, u transferua te PSV si lojtar i lirë në verën e vitit 2022 (me marrëveshje midis klubeve) dhe vetëm një vit më vonë u kthye në Paris për 4 milionë euro dhe menjëherë pas kësaj u largua për në RB Leipzig për 50 milionë euro.
Real Madridi në përgjithësi i shet shumë nga të diplomuarit e akademisë së tij në këtë mënyrë.
Në vitin 2013, Dani Carvajal u rikthye nga Leverkusen për 6.5 milionë euro sipas kësaj skeme dhe u bë një legjendë e klubit. Alvaro Morata u shit te Juventus për 20 milionë euro, u rible për 30 milionë euro dhe më pas u shit përsëri te Chelsea për 66 milionë euro. Kështu u rikthye edhe Fran Garcia në Madrid nga Rayo Vallecano për një shumë modeste prej 5 milionë eurosh në vitin 2023.
Ata thonë se edhe Gonzalo Garcia dhe Cesar Palacios, të cilët sapo u transferuan te Fulham për 40 dhe 10 milionë euro respektivisht, mund të kthehen në kryeqytetin spanjoll që verën e ardhshme nëse rriten me shpejtësi.
Këtë verë, Reali fitoi edhe 60 milionë euro të tjera prej Nico Paz (shuma totale e transferimit te Como është 66 milionë euro) dhe përsëri përfshiu një klauzolë për ta rikthyer atë brenda një viti për 80 milionë euro.
Shkurt, opsioni i riblerjes është një tjetër as në mëngë të klubeve kryesore, duke i ndihmuar ata të kontrollojnë të ardhmen e lojtarëve të tyre të rinj. /Telegrafi/