Kim Kardashian zgjidhet producente në shfaqjen "The Fear of 13"
Kim Kardashian po vazhdon të zgjerojë angazhimin e saj profesional duke hyrë edhe si producente.
Ajo është bërë pjesë e ekipit të shfaqjes “The Fear of 13”, një vepër e bazuar në historinë e vërtetë të Nick Yarris, i cili kaloi më shumë se dy dekada në korridorin e dënimit me vdekje për një krim që ai vazhdimisht ka deklaruar se nuk e ka kryer.
Në deklaratat e saj, Kardashian ka theksuar se përkushtimi ndaj reformës së sistemit të drejtësisë penale nuk lidhet vetëm me politika apo ligje, por mbi të gjitha me njerëzit dhe historitë e tyre.
Sipas saj, tregimet e fuqishme dhe emocionale kanë aftësinë të ndikojnë në opinionin publik dhe të nxisin ndryshime reale, dhe pikërisht këtë synon të bëjë edhe kjo shfaqje.
Gjatë viteve të fundit, ka përdorur ndikimin dhe famën e saj për të ngritur zërin në mbrojtje të personave që pretendojnë se janë dënuar padrejtësisht.
Kardashian ka zhvilluar takime dhe ka lobuar në Shtëpinë e Bardhë si gjatë presidencës së Donald Trump ashtu edhe gjatë mandatit të Joe Biden, duke kërkuar reforma në sistemin penal dhe përdorimin e kompetencave presidenciale për falje apo ulje dënimesh.
Një nga rastet më të njohura ku ajo ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë është ai i Alice Marie Johnson.
Johnson kishte kaluar më shumë se 20 vite në burg për vepra të lidhura me drogën, por pas ndërhyrjes dhe lobimit të Kardashian, dënimi i saj u zbut në vitin 2018 dhe më pas ajo mori falje të plotë në vitin 2020, duke rifituar edhe të drejtat civile. /Telegrafi/