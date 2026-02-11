Këngëtarja Adelina Thaçi ia bën "sefte" si deputete në Kuvendin e Kosovës
Këngëtarja e njohur shqiptare, Adelina Thaçi - Meta, ka shënuar sot një kapitull të ri në jetën e saj profesionale, duke ia bërë “sefte” në Kuvendin e Kosovës si deputete.
Këtë të mërkurë, teksa po mbahet seanca për konstituimin e legjislaturës së re, këngëtarja e hitit “Kontrast” u shfaq për herë të parë në ambientet e Kuvendit si deputete e zgjedhur. Paraqitja e saj ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për shkak të figurës së saj publike, por edhe për kalimin nga skena muzikore në atë politike.
Adelina ka arritur të sigurojë një vend në listën e ngushtë prej vetëm 15 deputetësh të zgjedhur nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), duke u bërë pjesë e kësaj legjislature madje pa pasur nevojë për kuotë gjinore – një fakt që është komentuar si tregues i mbështetjes së drejtpërdrejtë qytetare për kandidaturën e saj.
Adelina Thaçi Meta dhe deputetët e LDK-së duke hyrë në Kuvend (Foto: Ridvan Slivova/Telegrafi)
Me një karrierë të gjatë dhe të konsoliduar në muzikë, përfshirë angazhimin e saj në Filharmoninë e Kosovës, Adelina Thaçi - Meta ka qenë për vite me radhë një emër i njohur në skenën artistike vendore. Tani, ajo ka vendosur ta sprovojë veten edhe në politikë, duke hyrë në një fushë krejtësisht të re për të.
Rrugëtimi i saj politik duket se ka nisur me sukses, pasi u zgjodh deputete që në kandidimin e parë, duke dëshmuar se mbështetja për të shtrihet përtej skenës muzikore. Mbetet të shihet se si do ta ndërthurë përvojën e saj artistike me angazhimin në jetën parlamentare, në një mandat që pritet të jetë sfidues për legjislaturën e re. /Telegrafi/