Kate Hudson shkëlqen në TIME100 Gala me veshje tërësisht të zezë
Kate Hudson bëri një paraqitje elegante në TIME100 Gala në New York, ku u nderua si një nga njerëzit më me ndikim në botë për vitin 2026.
Aktorja 47-vjeçare u shfaq me një dukje tërësisht të zezë, me doreza lëkure dhe një stil të kuruar në detaje.
Ajo u shoqërua në event nga djali i saj 22-vjeçar, Ryder Robinson, i cili ishte veshur me kostum klasik të zi, shkruan DailyMail.
Hudson është përfshirë në listën TIME100 në kategorinë “Ikona”, mes emrave të njohur globalë.
Eventi u mbajt në Jazz at Lincoln Center në New York dhe mblodhi shumë figura të njohura të showbiz-it, ndërsa për Hudson u shkrua edhe një dedikim special nga mikja e saj Mindy Kaling, e cila e vlerësoi për talentin, humorin dhe zhvillimin e saj në karrierë dhe jetë personale. /Telegrafi/