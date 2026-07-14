Ka klauzolë largimi nga Bayerni, skuadra arabe nis bisedimet me agjentët e Harry Kane
Al-Hilal është gati të tentojë një tjetër transferim të madh. Sipas gazetarit Sacha Tavolieri, klubi saudit ka nisur bisedimet e para me përfaqësuesit e Harry Kanes për një transferim të mundshëm gjatë kësaj vere.
Raportohet se diskutimet janë ende në fazën fillestare, ndërsa kapiteni i Anglisë nuk ka marrë ende një vendim për të ardhmen e tij.
Kane dëshiron fillimisht të njihet me projektin sportiv të Al-Hilalit, si dhe me ofertën financiare që klubi saudit është i gatshëm t'i paraqesë, përpara se të vendosë nëse do të largohet nga Bayern Munich.
Deri në këtë moment nuk ka pasur kontakte zyrtare mes Al-Hilalit dhe Bayernit.
Megjithatë, situata mund të ndryshojë shpejt, pasi kontrata e sulmuesit anglez përfshin një klauzolë lirimi prej 65 milionë eurosh, e cila hyn në fuqi në sezonin e tretë të marrëveshjes së tij me klubin bavarez.
Nëse Al-Hilal aktivizon këtë klauzolë dhe arrin marrëveshje me Kanen për kushtet personale, Bayern nuk do të ketë mundësi ta bllokojë transferimin.
Sipas raportit, negociatat mund të marrin ritëm në ditët në vijim nëse klubi saudit paraqet një ofertë zyrtare që bind sulmuesin dhe stafin e tij.
Kane iu bashkua Bayernit nga Tottenhami në vitin 2023 dhe që atëherë është shndërruar në një nga sulmuesit më produktivë në futbollin evropian, duke vazhduar të jetë objektiv i klubeve me buxhetin më të madh në botë. /Telegrafi/