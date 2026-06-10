Jorge Mendes ia ofron tre yje Real Madridit – dy prej tyre aktivizohen për Man Cityn
Sipas raportimeve të El Chiringuito TV, super-agjenti i njohur Jorge Mendes i ka ofruar Real Madridit disa emra të rëndësishëm për afatin kalimtar të verës, mes tyre dy futbollistët e Manchester Cityt, Ruben Dias dhe Matheus Nunes, si dhe mesfushorin e West Hamit, Mateus Fernandes.
Lëvizja vjen në një moment kur Real Madridi po planifikon një rindërtim të rëndësishëm të skuadrës për sezonin e ardhshëm dhe po kërkon përforcime në disa reparte. Jorge Mendes, i cili gëzon marrëdhënie të shkëlqyera me drejtuesit madrilenë, besohet se po luan një rol aktiv në prezantimin e alternativave për klubin spanjoll.
Në të njëjtën kohë, trajneri i ardhshëm i Real Madridit, Jose Mourinho, i cili gjithashtu menaxhohet nga Mendes, thuhet se ka dhënë miratimin për disa nga këto profile. Strategu portugez dëshiron të ndërtojë një skuadër më konkurruese dhe me më shumë përvojë, duke kërkuar përforcime në mbrojtje, mesfushë dhe sulm.
Një nga emrat që Mourinho vlerëson prej kohësh është Bernardo Silva. Mesfushori portugez është drejt fundit të aventurës së tij te Manchester City, por raportimet sugjerojnë se ai ka zgjedhur Atletico Madridin si destinacionin e tij të ardhshëm, duke e bërë shumë të vështirë një transferim te rivali i qytetit.
Sa i përket Ruben Dias, ai konsiderohet si një nga qendërmbrojtësit më të mirë në futbollin evropian. Lideri i mbrojtjes së Manchester Cityt do të sillte përvojë, personalitet dhe siguri në repartin defensiv të madrilenëve, të cilët po kërkojnë alternativa afatgjata pas problemeve të vazhdueshme me dëmtimet në mbrojtje.
Një tjetër emër në tavolinën e Real Madridit është Matheus Nunes. Mesfushori portugez shihet si një lojtar me karakteristika të përshtatshme për sistemin e Mourinhos, falë aftësive fizike, energjisë dhe fleksibilitetit taktik që ofron në mesin e fushës.
Ndërkohë, Mourinho mbetet një admirues i madh i Mateus Fernandes. Trajneri portugez besohet se ka insistuar te drejtuesit e klubit për të analizuar mundësinë e transferimit të mesfushorit, i cili ka impresionuar me paraqitjet e tij në Ligën Premier.
Paralelisht, Real Madridi vazhdon kërkimet për një qendërmbrojtës të ri. Në listën e objektivave figurojnë disa nga emrat më të kërkuar në Evropë, përfshirë Nico Schlotterbeck të Borussia Dortmundit, Riccardo Calafiori të Arsenalit dhe Josko Gvardiol të Manchester Cityt./Telegrafi/