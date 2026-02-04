Jimmy Kimmel tallet me filmin e Melanias: Nëse nominohet për Oscar, unë do ta drejtoj ceremoninë e ndarjes së çmimeve
Prezantuesi i njohur amerikan, Jimmy Kimmel, ka bërë shaka në lidhje me dokumentarin e ri për Melania Trump, duke deklaruar se do të rikthehet të drejtojë ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar vetëm nëse filmi nominohet për çmimin prestigjioz.
Kjo deklaratë u bë gjatë emisionit të tij, ku ai komentoi suksesin e filmit që gjatë javës së parë të shfaqjes fitoi 7 milionë dollarë, pavarësisht vlerësimeve të ulëta nga kritikët (6 për qind në Rotten Tomatoes), ndërsa publiku e vlerësoi gati maksimalisht (99 për qind).
Kimmel e ironizoi gjithashtu mbështetjen e filmit nga ish-sekretarja e shtypit të Trump, Kayleigh McEnany, e cila e konsideroi si kandidatë për Oscar.
Ai kujtoi edhe momentet e mëparshme kur ka drejtuar ceremoninë e Oscarit dhe tensionet me Donald, përfshirë një mesazh ofendues të Trump gjatë transmetimit të vitit 2024.
Tani, Kimmel sugjeron se mund të rikthehet në Oscar në vitin 2027, nëse filmi i Melanias nominohet, duke bërë shaka edhe për çmimet e FIFA-s dhe vendimin e saj për t’i dhënë Trump një “Çmim për Paqe”, duke e lidhur me humorin dhe ironinë e situatës.
Në fund, shprehja e tij e qartë dhe ironike tregon se Kimmel vazhdon të përdorë komedinë për të komentuar ngjarjet aktuale dhe figurat publike, duke krijuar situata virale që kapin vëmendjen e publikut.
Edhe pse deklarata e tij është kryesisht për shaka, ajo rikthen në vëmendje tensionet e vazhdueshme mes Kimmel dhe familjes Trump si dhe ndikimin që figura publike e Melanias ka në kulturën popullore dhe median amerikane. /Telegrafi/
