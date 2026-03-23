Këngëtarja Jessie J ka përjetuar një frikë serioze për jetën e saj pas një aksidenti gjatë turneut të saj “No Secrets” në Hangzhou, Kinë.

Në një video të postuar në Instagram gjatë fundjavës, ajo tregoi momentin kur goditi kokën në çatinë e një makine, duke menduar se kishte thyer qafën.

Jessie J u dërgua menjëherë në spital, ku iu bë një MRI emergjente, e cila tregoi se, megjithëse nuk kishte thyerje, kishte pësuar dhimbje dhe dëmtime në qafë dhe shpinë.

Këngëtarja shprehu se, megjithatë, do të vazhdonte me performancat e saj, duke marrë vetëm ilaçe për dhimbje dhe duke u përpjekur të mos lejonte që aksidenti të ndikonte në shfaqjet.

Ky incident vjen pas një periudhe të vështirë për Jessie J, e cila në qershor 2025 bëri publike se ishte diagnostikuar me kancer të gjirit dhe kishte kaluar një mastektomi.

Këngëtarja ka theksuar rëndësinë e mbështetjes së fansave të saj gjatë gjithë kësaj periudhe, duke ndarë hapur emocionet dhe betejën kundër sëmundjes.

Ajo ka shprehur mirënjohje për dashurinë dhe përkrahjen e tyre dhe ka theksuar se dëshiron që kjo përvoja të mos ndryshojë marrëdhënien me ta.

Në këtë kontekst, aksidenti i fundit duket si një sfidë e re, por Jessie J tregon qëndrueshmëri dhe vendosmëri për të përballuar çdo pengesë, duke vazhduar me punën dhe jetën personale. /Telegrafi/

