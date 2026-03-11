Jennifer Lopez për divorcin nga Ben Affleck: Nuk mund të fajësoja askënd, doja ta kuptoja veten
Jennifer Lopez pohon se pas divorcit nga Ben Affleck, ajo ndaloi së ikuri dhe vendosi ta pranonte situatën.
Lopez deklaroi se i la të gjitha gjërat pezull pasi paraqiti kërkesën për divorc nga Affleck në vitin 2024.
"Më është dashur të ndaloj gjithçka dhe mora një vit pushim. Anulova turnetë e mia. Thjesht vendosa të rrija në shtëpi dhe të pranoja atë që ndodhi pa ikur prej saj përmes punës, një personi tjetër apo diçkaje tjetër", tha ajo.
Ajo shtoi se duhej të ishte aty për fëmijët e saj, sepse ky proces ishte i vështirë edhe për ta.
"Duhet të kisha qenë në shtëpi me fëmijët e mi. Nuk mund të fajësoja askënd tjetër, kështu që doja vetëm ta kuptoja veten", tha ajo.
Në një intervistë për Nightline, Lopez deklaroi se aktualisht është e lumtur dhe e pëlqen jetën beqare.
"Tani ndihem shumë mirë, jam shumë e lumtur dhe ndihem mirë. Kur isha më e re ishte e frikshme sepse nuk e dija nëse mund ta bëja. Gjithmonë kisha frikë ta bëja", tha ajo.
Lopez tha se aktualisht është e rrethuar nga dashuria edhe pse nuk ka asnjë pasion në jetën e saj.
"Këtë vit, jam nënë e maturantëve që do të shkojnë në kolegj. Jam balerinë, argëtuese dhe aktore. Jam e lumtur dhe mirënjohëse", tha ajo.
Ajo paraqiti kërkesë për divorc nga Affleck në gusht 2024. /Telegrafi/