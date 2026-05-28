Cynthia Erivo reagon ndaj pretendimeve për miqësinë e saj me Ariana Grande-n
Cynthia Erivo dhe Ariana Grande krijuan një miqësi të veçantë falë filmit Wicked.
Në një intervistë të re për Variety, Erivo, 39 vjeçe, kujtoi fushatën shumëvjeçare promovuese për Wicked (i publikuar në nëntor 2024) dhe Wicked: For Good (që doli në nëntor 2025), për të cilën tha se ajo dhe bashkë-aktorja Grande “po mbaheshin mezi”.
“Mendoj se njerëzit nuk e besonin vërtet që ne ishim mike të vërteta,” tha e nominuara për Oscar për Grande, 32 vjeçe, duke shtuar se ato shkëmbejnë mesazhe pothuajse çdo ditë. “Por kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk më njohin shumë mirë. Nëse jam mike me dikë, atëherë jam vërtet mike. Nëse jo, atëherë jo”.
Erivo tha se të dyja “po përpiqeshin shumë të kujdeseshin për njëra-tjetrën” gjatë promovimit intensiv të dy adaptimeve filmike të regjisorit Jon M. Chu, bazuar në muzikalin e famshëm të Broadway-t nga Stephen Schwartz dhe Winnie Holzman.
Filmat e Universal Pictures, ku aktorja britanike interpreton Elphaba-n (e njohur si Shtriga e Keqe e Perëndimit në Oz), ndërsa Grande luan Glinda-n, Shtrigën e Mirë, nisën një seri të pandërprerë angazhimesh promocionale që nga ceremonia e Oscarëve të vitit 2024.
“Është shumë interesante të shohësh perceptimin që kanë njerëzit krahasuar me realitetin,” shtoi Erivo me një dozë sarkazme, duke iu referuar thashethemeve se afrimiteti i saj me Grande nuk ishte i sinqertë. “Shumë ‘psikologë’ të ulur në shtëpi po vendosnin kush ishim ne, çfarë po kalonim, çfarë po bënim dhe pse.”
Duke e quajtur entuziazmin rreth Wicked “një stuhi në një filxhan çaji”, ajo tha se filmat “pushtuan gjithçka dhe — në mënyrën më të bukur — më ndryshuan jetën.”
Në librin autobiografik të Erivo-s, Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They're Too Much, i publikuar në nëntor të kaluar, ajo kujtoi se kishte bërë “një marrëveshje” me Grande për mbështetje të ndërsjellë përpara nisjes së xhirimeve të Wicked.
“Ne u zotuam se do ta mbronim dhe kujdeseshim për njëra-tjetrën gjatë gjithë këtij procesi,” shkroi ajo. “Shpesh dëgjojmë se bashkëaktorët — sidomos aktoret — ndonjëherë lejojnë që egoja të pengojë dhe përfundojnë duke u përplasur me njëri-tjetrin, duke dëmtuar procesin krijues për të gjithë. Ne ishim të vendosura të bënim të kundërtën”.
Aktualisht, Erivo po luan në një produksion solo të Dracula-s, adaptimi i Kip Williams në West End i klasikut horror të Bram Stoker, ku ajo interpreton vampirin kryesor dhe edhe 22 role të tjera.
Ndër projektet e saj të ardhshme në ekran janë Children of Blood and Bone (që del në kinema më 15 janar 2027), drama muzikore The Road Home me regji të Bill Condon dhe Othello i David Oyelowo.