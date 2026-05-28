Victoria Beckham thotë se nuk ka plane për t’u pensionuar: Thjesht e dua atë që bëj
Victoria Beckham, ka zbuluar se nuk ka ndërmend të ndalojë së punuari, në një intervistë për gazetën britanike The Times, e publikuar të mërkurën, më 27 maj.
Kur u pyet nëse ka plane për pensionim, ajo tha: “Thjesht e dua atë që bëj. I dua njerëzit me të cilët punoj. Pra, për momentin, jo.”
“Për të qenë e sinqertë, do të mërzitesha shumë. Më pëlqen të jem e zënë. Gjithashtu, mendoj se është shumë mirë që fëmijët e mi shohin sa e pasionuar jam për punën time,” shtoi Beckham, e cila ka katër fëmijë me bashkëshortin e saj, David Beckham.
“Ata shohin etikën e punës si te unë ashtu edhe te David. Mendoj se është mirë që fëmijët ta shohin këtë, dhe është gjithashtu e mrekullueshme të shohim që edhe fëmijët tanë kanë pasion. Kanë etikë pune. Janë të vendosur,” tha ajo.
“Mendoj se duhet të japësh shembull kur ke fëmijë,” shtoi Beckham.
Ajo u bë e famshme në vitet ’90 si pjesë e grupit Spice Girls. Më pas vazhdoi një karrierë të suksesshme solo në muzikë, përpara se të themelonte markën e saj të modës me emrin e saj.
Ylli britanik ka qenë gjithashtu subjekt i disa dokumentarëve, përfshirë serinë dokumentare të Netflix-it të vitit 2025.
Në këtë seri me tre pjesë, të titulluar Victoria Beckham, ajo ka folur edhe për periudhën kur marka e saj e modës ishte pranë mbylljes.
“Pothuajse humba gjithçka, dhe ajo ishte një periudhë shumë e errët. Qaja çdo ditë para se të shkoja në punë, sepse ndihesha si një zjarrfikëse. Ishim dhjetëra milionë në humbje,” zbuloi Beckham.
“Po, po shkoja në shtëpi te bashkëshorti im, por edhe te partneri im i biznesit. Dhe flisja me të për këtë. Duhej. Ai ishte i përfshirë. Dhe e urreja atë periudhë. E urreja plotësisht,” tha ajo.
Më vonë, ajo gjeti një partner biznesi te sipërmarrësi David Belhassen, i cili i tha se duhej të ishte e gatshme të “ndryshonte gjithçka” dhe të “ristrukturonte biznesin” që ai të mbijetonte.
“Një pjesë e problemit ishte se njerëzit kishin shumë frikë të më thoshin ‘jo’,” tha Beckham. “Njerëzit mendonin se unë nuk isha mësuar të dëgjoja ‘jo’. Unë marr përgjegjësi për gjërat që kam bërë dhe që mund t’i kisha bërë ndryshe, dhe isha në borxhe. Kishte shumë gjëra që duhej të ndryshoja. E kuptova se kisha humbur rrugën.”