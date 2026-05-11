Jennifer Lopez mahnit me fustanin e kuq në eventin special të Netflix
Jennifer Lopez tërhoqi gjithë vëmendjen gjatë paraqitjes së saj në eventin special të Netflix, “The Roast of Kevin Hart”, i mbajtur në Kia Forum në Inglewood të Kalifornisë.
Ylli 56-vjeçar i muzikës pop u shfaq me një fustan të kuq të guximshëm, me prerje të theksuar dhe çarje në pjesën e këmbëve, duke kombinuar pamjen me një çantë Chanel dhe taka nude elegante.
Dukja e saj u kompletua me flokë të gjatë deri në bel dhe grim të realizuar nga Scott Barnes, shkruan DailyMail.
Eventi u zhvillua në kuadër të festivalit “Netflix Is A Joke”, ndërsa Lopez u pa duke shijuar atmosferën dhe duke qeshur gjatë spektaklit, pranë drejtueses së Netflix, Bela Bajaria.
Së fundmi, këngëtarja dhe aktorja ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për jetën personale, pasi raportet tregojnë se ajo ka ulur çmimin e rezidencës së saj në Beverly Hills pas finalizimit të divorcit nga Ben Affleck në shkurt.
Në aspektin profesional, Lopez po përgatitet për publikimin e filmit romantik “Office Romance”, që do të dalë në Netflix më 5 qershor.
Në film ajo luan përkrah Brett Goldstein, ndërsa projekti shihet si një rikthim i rëndësishëm për artisten pas performancave të dobëta në arkë të filmave të saj të fundit. /Telegrafi/