James Franco njofton rikthimin në Hollywood pas 10 vitesh pauzë: Nuk është e vërtetë që fshihesha
Aktori amerikan James Franco (48) ka konfirmuar se po kthehet në Hollywood pas një pauze 10-vjeçare në një prodhim të madh studiosh, pas një periudhe gjatë së cilës ai u tërhoq kryesisht nga industria kryesore e filmit.
Franco u shfaq në Festivalin e Filmit në Kanë me partneren e tij prej shumë kohësh, Izabel Pakzad, ku ndoqi shfaqjet e filmit "The Electric Kiss" dhe zbuloi për Deadline se mbërritja e tij në Kanë nuk ishte vetëm si spektator, por edhe për shkak të një angazhimi të ri profesional.
Edhe pse nuk dëshiron të zbulojë detajet e projektit, ai deklaroi se filmi me shumë mundësi nuk do të jetë gati për shfaqje në të ardhmen e afërt.
"Nuk do të jetë gati këtë verë, por mendoj se do të dalë në fund të këtij viti ose në pranverë ose verë të vitit 2027", tha Franco, duke shtuar se është filmi i tij i parë i madh në studio që nga filmi "The Disaster Artist" i vitit 2017.
Kthimi i tij vjen pas një periudhe në të cilën ai pothuajse nuk mori pjesë në produksione të mëdha në Hollywood për shkak të një sërë akuzash dhe skandalesh. Në vitin 2018, Los Angeles Times publikoi një artikull në të cilin pesë ish-studentë të shkollës së tij të aktrimit ngritën akuza për sjellje të pahijshme seksuale.
Të gjitha gratë ishin studente të tij ose bashkëpunuan me të në një marrëdhënie mentorimi. Dy prej tyre ngritën padi në vitin 2019 dhe çështja përfundoi me një zgjidhje jashtë gjykatës në vitin 2021.
Gjithashtu po atë vit, në një paraqitje si i ftuar në podkastin "The Jess Cagle Podcast", Franco pranoi se kishte pasur marrëdhënie seksuale me studentë dhe theksoi se mendonte se ishte një vendim i gabuar.
"Mendoj se mendimi im në atë kohë ishte: nëse gjithçka është konsensuale, atëherë është në rregull", tha ai.
Pas kësaj, aktori rrallë shfaqej në projekte të mëdha në Hollywood, ndërsa ishte i rrethuar nga polemika dhe akuza të shumta.
Megjithatë, Franko hedh poshtë pretendimet se është tërhequr nga industria ose se është fshehur nga publiku. Ai theksoi se kishte qenë në Kanë në vitet e mëparshme, përfshirë vitet 2024 dhe 2025.
"Nuk është e vërtetë që jam fshehur. Kam ardhur këtu për tre ose katër vitet e fundit me radhë, duke shitur projekte, më presin mirë dhe kam mundësi të shikoj filma të shkëlqyer gjatë rrugës", tha ai për mediat. /Telegrafi/