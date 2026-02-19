Ish-modelja zbuloi se fytyra e saj ishte shpërfytyruar sepse implantet e gjoksit i shpërthyen: Kisha një parazit
Ylli amerikan i reality show-t dhe ish-modelja Brandi Glanville deklaroi se implantet në gjoksin e saj janë fajtore për faktin se fytyra e saj është shpërfytyruar për një kohë të gjatë.
Konkretisht, ajo i tha TMZ se implantet që kishte instaluar 20 vjet më parë u thyen, duke shkaktuar rrjedhjen e silikonit në nyjet limfatike, duke i bllokuar ato dhe në fund duke shkaktuar një infeksion në fytyrë.
"Patjetër që kisha një parazit. U shokova sepse kam pasur implante për gati 20 vjet. Dukeshin mirë, isha rehat, mamografia tregoi se ishin mirë. Vetëm kur ekografia tregoi se nuk ishin mirë. Ndjeva se duhej t'i kontrolloja gjithsesi, pse jo? Kontrollova gjithçka tjetër", tha ajo.
Ajo vazhdoi të deklaronte se vizitoi deri në 21 mjekë dhe shpenzoi shumë para derisa më në fund zbuloi diagnozën e saj.
"Ekziston një sëmundje e shkaktuar nga implantet e gjirit dhe duhet t'i ndërrosh implantet çdo 10 vjet. Unë nuk e bëra këtë", tha ajo, duke shtuar se kishte mësuar një mësim vërtet të vështirë.
Sipas Klinikës së Clevelandit, kjo sëmundje mund të shfaqet vite pas implanteve të gjirit dhe përfshin një gamë të gjerë simptomash.
«Është e tmerrshme të plakesh 20 vjeç brenda natës», tha ajo, duke vënë në dukje se kohët e fundit ka bërë trajtime fytyre me lazer dhe ka ndryshuar implantet e gjoksit.