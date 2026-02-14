Ish-burri i Jessica Albës kërkon miratimin e gjykatës për divorcin e saj
Ish-bashkëshorti i Jessica Albës, Cash Warren, ka paraqitur kërkesë për divorc dy vjet pasi ata u ndanë.
Sipas dokumenteve të gjykatës, çifti nuk do t'i paguajë njëri-tjetrit mbështetje financiare. Dokumentet tregojnë se divorci është i pakontestueshëm dhe Warren po kërkon miratimin e gjykatës.
Alba dhe Warren kanë vajzat Honor Marie dhe Haven Garner dhe djalin Hayes.
Alba kërkoi divorcin në janar 2025, pas 16 vitesh martesë, dhe ata u ndanë në vitin 2024.
Pavarësisht ndarjes, Alba dhe Warren ruajnë një marrëdhënie miqësore, dhe aktorja së fundmi e lavdëroi Warren si prind.
"Fëmijët tanë nuk mund të kishin pasur një baba më të mirë, të ngrohtë, të sjellshëm, të pranishëm, i cili gjithmonë di çfarë të thotë. E admiroj durimin tënd. I bën të ndihen të sigurt pas çdo bisede. Faleminderit që i mbështet", kishte deklaruar ajo më parë.
Aktorja është në një lidhje me Danny Ramirez që nga viti 2025. /Telegrafi/