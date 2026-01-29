Inteligjenca Artificale parashikon shortin e Ligës së Kampionëve: Makth për Real Madridin, derbi për PSG-në
Faza “play-off” e fazës me eliminim direkt të Ligës së Kampionëve është parashikuar nga Inteligjenca Artificiale, përpara shortit zyrtar të së premtes dhe ka nxjerrë në pah disa përballje të mëdha për skuadra si Real Madrid dhe Paris Saint-Germain.
Tetë ekipe janë kualifikuar drejtpërdrejt në raundin tjetër të Ligës së Kampionëve pas ndeshjeve të së mërkurës.
Arsenali kryesoi renditjen pasi fitoi të tetë ndeshjet e tij, duke lënë pas Bayern Munich, Liverpool dhe Tottenham.
Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbona dhe Manchester City gjithashtu kanë siguruar vendin e tyre në fazën e 1/8-ave të finales.
Edhe 16 ekipe të tjera janë kualifikuar për fazën “play-off”, por ende nuk dihet se me kë do të përballen.
Përpara ceremonisë zyrtare të shortit që do të zhvillohet të premten në selinë e UEFA-s në Zvicër, 16 ekipet që përfunduan nga vendi i nëntë deri në të 24-in në fazën e ligës janë futur në sistem të AI për të përcaktuar shortin e “play-off”-it.
Champions League heritage 🖼️#UCL pic.twitter.com/QHeq54dSyz
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026
Dhe simulimi ka prodhuar disa përballje mjaft interesante për 15 herë fituesit Real Madrid dhe kampionët në fuqi PSG.
Reali humbi mundësinë për të qenë mes tetë më të mirëve pas një humbjeje dramatike ndaj Benficës.
Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho siguroi një fitore historike 4-2, me portierin Anatoliy Trubin që shënoi golin e fitores në minutat shtesë.
Inteligjenca Artificiale i ka vënë sërish këto dy skuadra në fazën “play-off” të eliminimit direkt, ndërsa PSG është shortuar në një përballje tërësisht franceze kundër Monacos.
Më poshtë janë përballjet e fazës “play-off” të Ligës së Kampionëve sipas Inteligjencës Artificale:
Inter vs Bodo/Glimt
Paris Saint-Germain vs AS Monaco
Atletico Madrid vs Club Brugge
Juventus vs Galatasaray
Bayer Leverkusen vs Olympiakos
Atalanta vs Borussia Dortmund
Newcastle United vs Qarabag
Real Madrid vs Benfica
/Telegrafi/