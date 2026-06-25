“Imagjinoni të gjithë të vrapojnë vetëm tetë kilometra”, Klopp komenton Ronaldon dhe Messin në Kupën e Botës
Jurgen Klopp komentoi Kupën e Botës, duke iu referuar në mënyrë të veçantë performancave të jashtëzakonshme të Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldo.
Në një intervistë me Sky Sport, Klopp u impresionua nga performancat e dy prej futbollistëve më të mëdhenj të epokës së tij, Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos.
“Si një spektator i zakonshëm, sigurisht që më tërheq pak vëmendjen, sepse në fund të fundit, këta janë lojtarët më të mirë në dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vitet e fundit. Por përsëri, jo tërësisht, sepse jam shumë më i interesuar për lojën", ka thënë fillimisht Klopp.
“Ishte fantastike të shihja Cristiano Ronaldon të kundërsulmonte pas ndeshjes së parë, kur u kritikua shumë. Edhe unë e vura re këtë. Të rikthehej në atë mënyrë, në moshën 41 vjeçare, dhe të luante një ndeshje jashtëzakonisht të gjallë dhe intensive, kjo më bëri vërtet të lumtur. Është e jashtëzakonshme që në moshën e tij ai ende lëndohet aq shumë kur diçka nuk funksionon, dhe reagimi që pasoi është edhe më i mirë”.
Trajneri i famshëm foli me të njëjtin entuziazëm edhe për Messin, të cilin e pa drejtpërdrejt në ndeshjen Argjentinë-Austri, në të cilën Messi shënoi dy herë.
"E pashë Lionel Messin drejtpërdrejt. Kur sheh statistikat se ai vrapoi tetë kilometra, mendon: 'Ja, kemi gjetur kilometrazhin optimal'. Janë tetë kilometra, sepse atëherë ai është vërtet i pranishëm në momentin vendimtar. Sigurisht, kjo nuk vlen për të gjithë".
"Imagjinoni sikur të gjithë të vrapojnë vetëm tetë kilometra. Por është i jashtëzakonshëm për t’u parë, është çmenduri. Njerëzit do të thoshin se ai ecën në fushë. Unë them: ai e skanon fushën. E kam parë kaq shumë herë kur topi ishte në anën tjetër. Doja vetëm të shihja se çfarë po bënte. Mendoj se ai i mat distancat. Ai e di saktësisht, tani jam këtu, tani do të lëviz djathtas, tani jam në mes", tha 59-vjeçari Klopp.
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Pas fitores 2-0 të Argjentinës, Klopp i shtrëngoi dorën Messit dhe u takua me ish-lojtarin e tij Alexis Mac Allister, të cilin e kishte trajnuar në Liverpool.
"Ai nuk ishte në lojë, por pastaj vijnë momentet: ai shënon golin e parë sepse mundet, dhe të dytin sepse dëshiron. Dhe gjithashtu humbi një penallti, përndryshe do të kishte gjashtë gola pas dy ndeshjesh”, përfundoi gjermani. /Telegrafi/