Ibrahimovic me përgjigje epike pasi Ronaldo bërtiti “jam kthyer” pas dy golave me Portugalinë
Cristiano Ronaldo është rikthyer në qendër të vëmendjes pasi shënoi dy herë në fitoren e Portugalisë ndaj Uzbekistanit, me pretendimin e tij se është "rikthyer" që është komentuar nga Zlatan Ibrahimovic.
Pas një performance të dobët dhe një barazimi 1-1 kundër Republikës Demokratike të Kongos në ndeshjen e parë, publiku dhe analistët portugezë kanë kërkuar që sulmuesi 41-vjeçar të zhvendoset në stol.
Debati mbi rolin e Ronaldos në ekipin e trajnerit Roberto Martinez është bërë një temë e nxehtë në Portugali, por përgjigjja erdhi shumë shpejt.
Në raundin e dytë të Grupit K, Portugalia e mposhti Uzbekistanin me rezultat 5-0, me Ronaldon që shënoi dy herë dhe të paktën i heshti përkohësisht ata që e kishin nënvlerësuar.
Pas ndeshjes, Ronaldo shikoi kamerat dhe tha: “Jam kthyer, jam kthyer!”. Më vonë shtoi: “Ata thanë se duhet të tërhiqem, por jam këtu. Gjithmonë ka zhurmë jashtë, por nuk mund ta kontrollojmë. Ne vazhdojmë dhe jemi të bashkuar”.
Zlatan Ibrahimovic komentoi gjithashtu të gjithë situatën për mediumin Fox Sports.
🇵🇹 @Ibra_official shares his thoughts on @Cristiano Ronaldo's dominant performance for Portugal pic.twitter.com/c1bFNQy13P
— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
"Ishte një ndeshje në të cilën Portugalia duhet të kishte qenë efikase dhe të kishte shënuar shumë gola", tha Ibrahimovic, dhe më pas shtoi një fjali që tërhoqi menjëherë shumë vëmendje: "Nuk e di pse tha se u kthye. Mendova se nuk u largua kurrë".
Interesante është që Ibrahimovic kishte komentuar edhe për performancën e Lionel Messit një ditë më parë. "Pesë gola në dy ndeshje, dhe unë nuk kam asnjë golë në dy Kupa Bote. E pabesueshme. Pa fjalë", tha ai. /Telegrafi/