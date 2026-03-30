"Hera parë që jetoj me njerëz normalë", Moza bën gafën e radhës në spektakël të Ferma VIP
Ka nisur me batuta dhe spektakël nata e dytë e spektaklit të Ferma VIP 3 në Vizion Plus.
Shkrimtarja Mimoza Ahmeti, që në nisje të spektaklit, gjatë komunikimit me moderatoren Arbana Osmani, me batutë ka thënë se është hera e parë e saj që jeton me njerëz normalë.
“Jam shumë e kënaqur. Asnjëherë nuk kisha jetuar me njerëz normalë”, tha Ahmeti.
Ndërkohë, Moza ka vijuar më tej me batutë për të sqaruar keqkuptimin e saj me fjalën Prime.
“Nuk e dija që ekziston një Prime. Për herë të parë ma tha një grua, e cila më dhuroi disa gjëra për tualetin dhe tha: ‘Kjo është Prime’. Pastaj thanë ‘këtu kemi Prime’, ma shpjeguan dhe tani e mora vesh që paska dy herë në javë Prime”, u shpreh më tej Ahmeti.
"Ndodh. Faleminderit shumë. E para më, primare", shtoi mes të tjerash.
Moza ndërkaq është kthyer në një personazh viral në rrjete sociale përgjatë këtyre ditëve. /Telegrafi/
