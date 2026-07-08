Heidi Klum zbulon se bashkëshorti i saj e nxiti të shtonte në peshë, pasi për vite me radhë u etiketua si "e shëndoshë" në botën e modës
Heidi Klum ka zbuluar se bashkëshorti i saj, Tom Kaulitz, e ka inkurajuar të pranojë një trup më të plotë, vite pasi u përball me kritika për pamjen e saj gjatë karrierës në botën e modës.
Modelja gjermane, e cila mbushi 53 vjeç në qershor, është e martuar me muzikantin e grupit Tokio Hotel, Tom Kaulitz, 36 vjeç, që nga viti 2019.
"Me kalimin e viteve, besoj se dukemi më mirë kur nuk jemi tepër të dobëta. Bashkëshorti im ishte i pari që ma tha këtë. Ai më tha: 'Duhet të hash më shumë. Do të dukeshe më mirë nëse do të kishe pak më shumë mish në kocka'", u shpreh Klum në një intervistë për Us Weekly.
Ish-modelja e Victoria's Secret tha se një këshillë e tillë nuk dëgjohet kurrë në industrinë e modës.
"Kjo nuk është diçka që të thonë ndonjëherë në këtë industri, sepse gjithmonë pritet të jesh më e dobët se sa je në të vërtetë."
Ajo shtoi se, kur sheh fotografitë e vjetra, e kupton se bashkëshorti kishte të drejtë.
"Kur i shikoj fotot e mia të mëparshme, mendoj: 'Ai kishte të drejtë'. Përmasat e trupit tim duken më bukur kur jam pak më e mbushur."
Heidi deklaroi gjithashtu se nuk ka asnjë interes të përdorë medikamente për humbje peshe, si Ozempic.
"Nuk më interesojnë aspak," tha ajo.
Modelja pranoi se me kalimin e viteve ka shtuar në peshë.
"Kam shtuar në peshë gjatë viteve. Nuk vesh më xhinse me masën 24," u shpreh ajo.
Klum kujtoi gjithashtu fillimet e karrierës së saj, duke treguar se u përball me paragjykime edhe pasi u shfaq në kopertinën e revistës Sports Illustrated në vitin 1998. Më parë, ajo etiketohej vetëm si "modele katalogësh".
"Kisha sesione fotografike ku fotografët më bënin të qaja. Më thoshin se nuk po bëja një punë të mirë dhe se isha shumë e shëndoshë," kujtoi ajo.
Modelja bëri edhe një koment të rrallë për ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Seal, 63 vjeç, me të cilin ishte e martuar nga viti 2005 deri në vitin 2014.
"Gjatë kohës kur isha e martuar me Seal, njerëzit thoshin: 'Si mund të ketë ai një lëkurë kaq të keqe?'. Ai vuan nga lupusi dhe, sinqerisht, unë mendoj se duket shumë bukur," tha Klum.
Në fund, ajo dha edhe një mesazh për pranimin e vetes.
"Nuk mund t'u pëlqesh të gjithëve dhe jo të gjithë do ta pëlqejnë atë që bën. E rëndësishme është të shikosh veten në pasqyrë dhe të jesh i lumtur me atë që je. Unë gjeta vendin tim dhe ja ku jam ende sot".