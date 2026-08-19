I dashuri i Hayden Panettiere dyshohet se i dërgoi asaj mesazhe kërcënuese në vitin 2020
Brian Hickerson dyshohet se i ka dërguar mesazhe kërcënuese aktores Hayden Panettiere pas arrestimit të tij në vitin 2020 për dhunë në familje. Sipas dokumenteve gjyqësore, Hickerson i kishte dërguar aktores një sërë mesazhesh gjatë procesit penal që pasoi një incident në Wyoming, ku ai dyshohet se e kishte sulmuar fizikisht.
Në disa prej mesazheve, ai përmendte “luftën” dhe kërcënonte se do të publikonte materiale komprometuese.
Incidenti që çoi në nisjen e procesit gjyqësor ndodhi më 14 shkurt 2020, kur Hickerson dyshohet se sulmoi fizikisht Panettiere.
Pavarësisht një urdhri gjykate që ia ndalonte kontaktin me aktoren, ai i dërgoi një mesazh ku shkruante: “Duket se ka ardhur koha për luftë.”
Në një tjetër mesazh, Hickerson shkruante: “Kur të zhduken Wyoming dhe Los Angeles, do të zhduken edhe regjistrimet.”
Autoritetet dyshuan se përmes këtyre mesazheve ai po përpiqej ta frikësonte aktoren dhe ta bindte që të hiqte dorë nga dëshmia në gjykatë.
“Edhe nëse përfundoj në burg për dhjetë vjet, gjithçka që është ruajtur te njerëzit e mi jashtë vendit do të publikohet sapo të hyj në burg. Kjo vetëm do të shkatërrojë reputacionin tënd dhe do të më heqë mua nga faji”, thuhej në një prej mesazheve.
Hickerson i kërkoi gjithashtu që ta telefononte, në mënyrë që të shmangnin procesin gjyqësor.
“Është shumë e thjeshtë, është një zgjidhje e lehtë. Vetëm mes meje dhe teje, duhet të bësh një telefonatë”, i shkruante ai. “Nuk dua të shkoj në gjykatë për shkakun tënd. Për mua, në gjykatë do të jetë gjithçka në rregull, më beso. Po e bëj këtë për ty.”
Në vitin 2021, Hickerson u dënua me 45 ditë burg për shkaktimin e lëndimeve ndaj partneres. Dënimi përfshinte gjithashtu katër vite burgim me kusht, 52 orë leksione të detyrueshme mbi dhunën në familje dhe një ndalim pesëvjeçar për t’iu afruar aktores.
Ai kreu 33 ditë burg.
Vetëm tri ditë para vdekjes së Hayden Panettiere, më 13 gusht, një gjyqtar refuzoi kërkesën e Hickerson për ndryshimin e këtyre veprave penale në kundërvajtje. Ai pretendonte se i kishte përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga gjykata, por kërkesa u refuzua, ashtu si edhe një kërkesë e mëparshme e bërë në korrik të vitit 2025.
Marrëdhënia e trazuar mes Panettiere dhe Hickerson kishte nisur në vitin 2018, ndërsa së fundmi dyshja ishte pajtuar sërish.
Të dielën, më 16 gusht, vëllai i Brianit, Zach Hickerson, e gjeti aktoren 36-vjeçare pa ndjenja në apartamentin e saj në Greenville, Karolina e Jugut.
Sipas informacioneve fillestare, Brian ishte duke fjetur në një dhomë tjetër, ndërsa Zach e gjeti Hayden të ulur në një kolltuk në dhomën e ndenjes. Ekipet emergjente tentuan ta reanimonin, por Panettiere u shpall e vdekur në vendngjarje.
Në telefonatën me shërbimet emergjente u përmend mundësia e një mbidoze, ndërsa në vendin e ngjarjes u gjet edhe Narcan, një medikament që përdoret për të kundërvepruar ndaj efekteve të opioideve.
Nëna e aktores, Lesley Vogel, me të cilën Panettiere nuk kishte pasur marrëdhënie të mira, e përmendi drejtpërdrejt Hickersonin në një deklaratë për NBC.
“Personi nga i cili jemi përpjekur prej kohësh të largoheshim ishte me të në momentin e vdekjes. Ai ishte Brian Hickerson”, tha Vogel.
Ajo shtoi se Hayden ishte jashtëzakonisht e talentuar, por se të rinjtë në industrinë e argëtimit shpesh mund të devijojnë nga rruga e duhur.
Panettiere kishte përshkruar në detaje marrëdhënien e saj toksike me Hickerson në kujtimet e publikuara së fundmi, This is Me: A Reckoning. Megjithatë, rikthimin e saj në marrëdhënie me të ajo e kishte mbajtur të fshehtë edhe nga miqtë.
“Nëse Brian ishte rikthyer në jetën e saj, ajo e mbajti të fshehtë, sepse nuk fliste për këtë me miqtë”, tha një burim.
“Kur kalon periudha kaq të errëta me dikë dhe flet publikisht për to, mund të ndihesh në siklet nëse kthehesh sërish te ai person. Ndoshta për këtë arsye nuk na tha asgjë”, shtoi burimi. /Telegrafi/