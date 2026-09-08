Gwyneth Paltrow zbulon pse ndaloi së prodhuari një qiri të diskutueshëm
Disa vite më parë, Gwyneth Paltrow tronditi publikun me një produkt që u bë një hit në mbarë botën për shkak të emrit të tij të pazakontë.
Qiriu i saj "Kjo erë si vagina ime" shkaktoi një ortek reagimesh, u shit pothuajse menjëherë dhe nuk është më në dispozicion sot.
Në një paraqitje të fundit si e ftuar në podkastin "Friends Keep Secrets", Paltrow zbuloi pse marka e saj e stilit të jetesës Goop e ndërpreu prodhimin e qiriut kontrovers.
"U bë aq shumë problem sa na u desh të ndalonim së shituri. Po i shpërqendronte njerëzit nga ajo që bëjmë në të vërtetë", tha Paltrow.
Ajo shtoi se e kuptoi që publiciteti që gjeneroi qiriu në fund të fundit po e dëmtonte markën sepse po shpërqendronte vëmendjen nga pjesa tjetër e ofertës.
Aktorja dhe themeluesja e markës Goop e prezantoi qirinjën në vitin 2020, dhe produkti pothuajse brenda natës u bë një nga produktet më të famshme, por edhe më të diskutueshmet, të lidhura me markën e saj.
Çmimi i saj ishte 75 dollarë dhe interesi ishte aq i madh saqë u shit shumë shpejt. Paltrow më vonë zbuloi se fillimisht nuk e kishte planifikuar të bënte një qiri të tillë. Ndërsa testonte aroma të ndryshme me parfumierin Douglas Little, ajo nuhati një që i pëlqente veçanërisht. Ajo tha me shaka se kishte erë si vagina e saj.
Little e mori seriozisht idenë dhe sugjeroi që të bënin pikërisht një qiri të tillë. Paltrow mendoi se edhe ai po bënte shaka. Megjithatë, shakaja shpejt u bë një produkt i vërtetë që u shfaq në dyqanin e saj online.
Produkti kishte emrin provokues "Kjo mban erë si vagina ime", gjë që mjaftoi që mediat botërore të fillonin të shkruanin për të.
Rrjetet sociale u përmbytën me komente, shaka dhe meme, dhe shumë veta pyesnin veten se si ishte e mundur që një produkt i tillë të bëhej bestseller.
Megjithatë, Paltrow pohoi se nuk ishte vetëm një dëshirë për të shokuar. Sipas saj, qiriu kishte për qëllim të ishte një lloj mesazhi feminist dhe një mënyrë që gratë të ndalonin së ndjeri turp për trupat e tyre. /Telegrafi/