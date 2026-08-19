Olivia Rodrigo i pagoi fshehurazi pesë mijë dollarë për universitetin një fanses së saj
Këngëtarja e njohur Olivia Rodrigo ka bërë një gjest të veçantë ndaj një prej fansave të saj, duke i paguar në mënyrë private shpenzimet e universitetit.
Jamie Causey, e cila tashmë është diplomuar për marrëdhënie me publikun, ka rrëfyer publikisht se ylli i muzikës i dhuroi 5 mijë dollarë për të mbuluar kostot e semestrit të fundit në Universitetin e Alabamës. Gjithçka nisi me një mesazh privat në TikTok.
Historia daton në fillim të vitit 2025, kur Causey, asokohe 21-vjeçare, mori një mesazh të papritur nga Rodrigo.
Fillimisht, këngëtarja kishte komentuar në një video të saj për ditëlindjen dhe e kishte uruar. “Edhe vetëm kjo për mua kishte shumë rëndësi”, ka treguar Causey.
@jamiemcausey Thank you for everything @Olivia Rodrigo @allison kuch @ophelia 🦋 @ParisHilton @West Wilson #fyp #bama #oliviarodrigo #contentcreator ♬ original sound - Jamie 🤍
Më vonë, ajo publikoi një video në të cilën foli hapur për vështirësitë financiare me të cilat po përballej për të përfunduar studimet.
“Shpjegova se isha personi i parë në familjen time që ndiqte universitetin dhe se po e kisha të vështirë të paguaja semestrin e fundit. Nuk po kërkoja para apo mëshirë, thjesht po tregoja sinqerisht situatën time”, ka rrëfyer ajo.
Në Universitetin e Alabamës, tarifa e shkollimit për studentët rezidentë të shtetit është rreth 5,959 dollarë për semestër.
Pas publikimit të videos, Olivia Rodrigo i shkroi privatisht Causey-t.
“Ajo më tha se i pëlqenin videot e mia dhe se isha një burim pozitiviteti dhe drite për të. Donte të më ndihmonte që të diplomohesha. Dhe pikërisht këtë bëri”, ka treguar Causey.
Në mesazhin, një screenshot të të cilit ajo e ka publikuar, Rodrigo i shkruante: “Përshëndetje vajzë! E di që nuk njihemi, por më pëlqejnë shumë videot e tua. Dukesh si një vajzë jashtëzakonisht e sjellshme dhe fantastike dhe je vërtet një burim pozitiviteti dhe drite në jetën time! E pashë videon tënde të fundit për tarifën e universitetit dhe do të doja të të ndihmoja, nëse je dakord. Është fantastike që je kaq pranë diplomimit! A ke Venmo që të të dërgoj disa para?”
@jamiemcausey OOTD as a Bama grad. ❤️🎓 I said my college name backwards 🙃 #bama #ootd #collegegrad #positivity #fyp ♬ original sound - Jamie 🤍
E befasuar nga mesazhi, Causey iu përgjigj: “O Zot, përshëndetje! E adhuroj muzikën tënde. Më vjen keq, TikTok-u ma kishte filtruar mesazhin dhe sapo e pashë. Fjalë për fjalë do të qaj”.
Ajo më pas i tregoi këngëtares se kishte një llogari Venmo, por nuk e kishte publikuar atë, pasi mendonte se askush tjetër nuk ishte përgjegjës për vendimin e saj për të ndjekur universitetin.
“Ishe ti ajo që më dha forcë përmes muzikës tënde dhe gjatë gjithë kësaj kohe kam pasur ndjesinë sikur po ëndërroja. Të lutem, mos u ndiej e detyruar për asgjë, por në këtë moment do të pranoja çdo ndihmë”, i shkroi ajo.
Në prill të po atij viti, Causey mori një tjetër mesazh, këtë herë nga përfaqësuesi i Olivia Rodrigos, i cili konfirmonte se këngëtarja i kishte dërguar 5 mijë dollarë për tarifën e universitetit.
Pas kësaj, Causey publikoi një video falënderimi për yllin e muzikës.
“Olivia, nuk e di nëse do ta kuptosh ndonjëherë se sa shumë do të thotë kjo për mua. Për shkak të teje ndihem sikur i përkas kësaj platforme. Nuk më kishe asnjë borxh. Thjesht zgjodhe të ishe e sjellshme me një të panjohur. Ti gjithmonë ke ndihmuar të tjerët dhe kjo është diçka që do ta kujtoj përgjithmonë”, u shpreh ajo. /Telegrafi/