Tërmet në Shqipëri
Një tërmet me magnitudë 3.8 është regjistruar mëngjesin e sotëm në Shqipëri.
Sipas të dhënave të Qendrës Sizmike Euro-Mediterane lëkundjet janë regjistruar në orën 05:40, sipas kohës lokale.
Epiqendra e tërmetit është lokalizuar rreth 14 kilometra në lindje të Pogradecit, ndërsa thellësia është vlerësuar në 9.6 kilometra.
Lëkundjet janë ndier edhe në Korçë, ku banorët kanë raportuar se e kanë ndjerë tërmetin.
Deri tani, nuk ka të dhëna për dëme materiale apo persona të lënduar. /Telegrafi/
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