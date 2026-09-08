Lorik Cana i neveritur nga mbështetja për kriminelin Mlladiç, ndau një fotografi nga Serbia që e zhgënjeu
Një nga ikonat më të mëdha të futbollit shqiptar, Lorik Cana (43 vjeç), është i tronditur nga glorifikimi i kriminelit të luftës Ratko Mlladiç nga Serbia.
Cana, i cili ishte kapiten i ekipit kombëtar të Shqipërisë për shtatë vjet, shkroi në Instagram se Serbia vazhdon të jetojë në të kaluarën e saj të trazuar dhe tha se është një vend që nuk mëson nga historia.
Ai ndau një fotografi të një vajze të vogël që mban zi për Mlladiçin dhe tha se skena nga Serbia e trishtoi shumë.
“Fotoja e kësaj vajze më trishton thellësisht, për një brez që duhet të japë shpresë dhe perspektivë për një të ardhme të përbashkët dhe paqësore me lidhje të sinqerta midis popujve tanë. Ajo nuk kishte lindur ende në vitin 1992, nuk e përjetoi atë luftë, por u rrit për të trashëguar urrejtje, për të ngatërruar kriminelin përgjegjës për krimin më të tmerrshëm kundër njerëzimit që nga Lufta e Dytë Botërore me një patriot dhe ndëshkimin për gjenocid me një fyerje ndaj kombit”, shkroi fillimisht Cana.
“Të gjithë duhet të bëjnë detyrat e shtëpisë për brezat e ardhshëm, por Serbia nuk mëson nga e kaluara dhe vazhdon të jetojë në të kaluarën e saj problematike dhe nuk shikon drejt ndryshimit të politikave”, shtoi ish-kapiteni shqiptar, i cili luajti me Paris Saint Germain, Marseille, Sunderland, Lazio dhe shumë ekipe tjera të shquara evropiane.
Me sa duket, Cana u trondit aq shumë nga pamjet nga funerali i kriminelit Mlladiç, i dënuar me burgim të përjetshëm për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, saqë iu desh të shkruante në rrjetet sociale.
Sa i përket karrierës së tij, ajo përfundoi te Nantes në vitin 2016. Ai luajti për ekipin e tij kombëtar shqiptar deri në ditën e fundit dhe e veshi fanellën nga viti 2002 deri në vitin 2016, dhe në shtatë vitet e fundit e udhëhoqi atë si kapiten. /Telegrafi/