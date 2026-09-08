“Janë shumë të dobët”, ylli i Barcelonës kapet mat nga kamerat duke folur për Valencian
Rodri është kapur nga kamerat duke bërë një vlerësim brutalisht të sinqertë për paraqitjen e Valencias gjatë fitores së Barcelonës në 'Mestalla'.
Mesfushori i Manchester Cityt, i cili u zëvendësua në minutën e 62-të, në një moment kur Barcelona tashmë po udhëhiqte 3-0, u filmua teksa zhvillonte një bisedë private me mbrojtësin e Barcelonës, Pau Cubarsin, në pankinën e skuadrës mysafire.
“Ata janë vërtet të dobët. Janë shumë të dobët, o burrë. Shumë keq”, i tha Rodri mbrojtësit të Barcelonës, në një moment të kapur nga kamerat e emisionit “El Día Despues”.
Reprezentuesi spanjoll vazhdoi të komentonte paraqitjen e Valencias, duke e cilësuar ekipin vendas si “të tmerrshëm” dhe duke pyetur bashkëlojtarët e tij se si kishte mundur kjo skuadër të përfundonte sezonin e kaluar në atë mënyrë.
"Pfff... son muy flojos. SON MALÍSIMOS. ¿Cómo quedaron en la tabla el año pasado? NO PASARON MITAD DE CANCHA".
Rodri sobre el Valencia, tras la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla. 🇪🇸😳 pic.twitter.com/v8BoR9ooMZ
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 7, 2026
Rodri u shfaq i befasuar kur mësoi se Valencia kishte qenë pranë kualifikimit në garat evropiane sezonin e kaluar.
“Ata as nuk e kaluan vijën e mesit të fushës në pjesën e dytë”, shtoi mesfushori.
Komentet e Rodrit erdhën pas një ndeshjeje të dominuar nga Barcelona në Mestalla, ku Valencia pati shumë pak mundësi për ta rrezikuar skuadrën katalanase.
Rezultati e vuri edhe më shumë në pah fillimin e vështirë të sezonit për Valencian.
Pas katër ndeshjeve të para në kampionat, skuadra kishte pësuar tetë gola dhe kishte grumbulluar vetëm një pikë./Telegrafi/