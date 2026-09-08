Vritet një 27-vjeçar nga Maqedonia në Berlin, autorët në arrati – mediat gjermane raportojnë për gjashtë të shtëna
Një 27-vjeçar nga Radusha është vrarë me armë zjarri në orët e para të së hënës në Berlin-Neukölln. Tetova News ka verifikuar se viktima është M.M. nga Radusha, ndërsa Berliner Morgenpost raporton se ai ishte shtetas i Maqedonisë së Veriut. Autoritetet gjermane konfirmojnë se ndaj tij është qëlluar disa herë dhe se të dyshuarit janë larguar; numri i autorëve dhe motivi mbeten të paqartë.
Një 27-vjeçar nga Radusha ka humbur jetën pasi është qëlluar me armë zjarri në orët e para të së hënës, 7 shtator 2026, në Neukölln të Berlinit.
Tetova News ka verifikuar nga burimet e veta se viktima është 27-vjeçari me inicialet M.M. nga Radusha, ndërsa Berliner Morgenpost, duke iu referuar informacioneve të veta, raporton se ai ishte shtetas i Maqedonisë së Veriut.
Vrasja ndodhi në kryqëzimin Planetenstraße–Sonnenallee, në afërsi të zonës Köllnische Heide. Sipas njoftimit të përbashkët të Policisë dhe Prokurorisë së Berlinit, ndaj 27-vjeçarit janë qëlluar disa herë. Ai është goditur për vdekje dhe, pavarësisht përpjekjeve për reanimim, ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Personi ose personat e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe deri në përditësimet e fundit zyrtare nuk është njoftuar për arrestime.
Policia u alarmua pas raportimeve për të shtëna
Në një deklaratë të dhënë nga vendngjarja, zëdhënësi i Policisë së Berlinit, Florian Nath, tha se policia ishte njoftuar për ngjarjen në Sonnenallee rreth orës 02:30, pasi dëshmitarë kishin raportuar se kishin dëgjuar të shtëna me armë zjarri.
Patrullat që mbërritën të parat gjetën në trotuar një burrë të plagosur rëndë me armë zjarri.
Efektivët nisën menjëherë përpjekjet për reanimimin e tij. Në vendngjarje mbërriti edhe një mjek i urgjencës, por pavarësisht ndërhyrjes, 27-vjeçari nuk mundi të shpëtohej.
Në komunikatën e mëvonshme të përbashkët, Policia dhe Prokuroria e Berlinit e vendosin ngjarjen rreth orës 02:40 në kryqëzimin Planetenstraße–Sonnenallee. Të dy oraret janë dhënë si të përafërta: rreth orës 02:30 në deklaratën e parë operative dhe rreth orës 02:40 në komunikatën zyrtare të mëvonshme.
Një element i rëndësishëm për identitetin e viktimës është publikuar nga Berliner Morgenpost.
Gazeta gjermane raporton se, sipas informacioneve të saj, 27-vjeçari ishte shtetas i Maqedonisë së Veriut.
Tetova News ndërkohë ka verifikuar në mënyrë të pavarur se viktima ishte M.M., 27 vjeç, nga Radusha.
Autoritetet gjermane nuk e kanë bërë publik deri tani emrin e plotë të viktimës. Për këtë arsye, Tetova News po publikon vetëm inicialet e tij.