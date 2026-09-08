Man City dhe Arsenali e duan yllin e madh të PSG-së
Willian Pacho është lidhur me një kalim te Manchester City dhe Arsenal përpara mbylljes së afatit kalimtar të verës dhe dy klubet e mëdha të Ligës Premier vazhdojnë ta mbajnë në radar qendërmbrojtësin e Paris Saint-Germain.
Sipas Caught Offside, lojtari nga Ekuadori, me 38 paraqitje dhe 2 gola për ekipin e tij kombëtar është duke u monitoruar nga të dy klubet e Ligës Premier, megjithëse largimi i tij nga PSG do të kërkojë një tarifë më të lartë se vlera e tij në treg prej 80 milionë eurosh, siç është vendosur nga Transfermarkt.
Skautët e Arsenalit përpiluan një raport të detajuar mbi mbrojtësin pasi e panë atë të luante në barazimin 2-2 midis skuadrës parisiene dhe Lille. Trajneri Mikel Arteta e sheh lojtarin me këmbë të majtë si një përforcim strategjik në anën e majtë të mbrojtjes për të forcuar vijën mbrojtëse.
Lojtari iu bashkua PSG-së në gusht të vitit 2024 dhe ka luajtur çdo minutë të sezonit aktual të ligës franceze. Megjithatë, interesi i Arsenalit bie ndesh me qëndrimin e klubit francez, pasi ata nuk po shqyrtojnë negociatat për një titullar të padiskutueshëm.
Ndërkohë, City e ka identifikuar qendërmbrojtësin 24-vjeçar si një opsion për rotacionin mbrojtës të Enzo Marescas. Trajneri italian po kërkon të shtojë një lojtar që luan me këmbën e majtë për të ndarë kohën e lojës me Josko Gvardiol, Ruben Dias dhe Marc Guehi në ndeshjet e Ligës Premier dhe Ligës së Kampionëve.
Pengesa kryesore për përfundimin e një transferimi është situata e kontratës së mbrojtësit në Francë. Qendërmbrojtësi kohët e fundit nënshkroi një zgjatje kontrate me klubin parisien deri në qershor 2031, gjë që i jep iniciativën negociuese bordit të udhëhequr nga Nasser Al-Khelaifi.
Analistët nga departamentet teknike të Arsenalit dhe Cityt do të vazhdojnë ta monitorojnë lojtarin gjatë 10 ndeshjeve të ardhshme zyrtare të sezonit. Të dy klubet angleze planifikojnë të bëjnë kontaktin fillestar me agjentët e mbrojtësit në nëntor 2026 për të përcaktuar nëse do të paraqesin një ofertë zyrtare para afatit kalimtar të verës 2027. /Telegrafi/