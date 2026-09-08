Ylli i Arsenalit ndihet i “mosrespektuar” nga Arteta
Gazetari Piers Morgan ka kritikuar ashpër trajtimin e Mikel Artetës ndaj njërit prej yjeve të Arsenalit, duke pretenduar se lojtari ndihet i “mosrespektuar” nga veprimet e fundit.
Arsenali e ka nisur në mënyrë perfekte mbrojtjen e titullit të Ligës Premier me tre fitore nga tre ndeshje, përfshirë edhe ndaj rivalëve londinezë, Chelseat.
Megjithatë, jo të gjithë lojtarët e Arsenalit e kanë shijuar fillimin e sezonit, pasi tifozi dhe gazetari i Arsenalit, Morgan, ka pohuar se ka bindjen e plotë se Viktor Gyokeres nuk është i kënaqur me mënyrën se si është trajtuar.
Gyokeres iu bashkua Arsenalit me shumë bujë verën e kaluar në një marrëveshje prej rreth 70 milionë eurosh nga skuadra portugeze Sporting.
Në sezonin e tij të parë në Ligën Premier, sulmuesi suedez shënoi një shifër mbresëlënëse prej 14 golash, por nuk është në favor të Arsenalit gjatë fillimit të sezonit 2026/27.
28-vjeçari bëri paraqitjen e tij të parë të sezonit si zëvendësues në fund të ndeshjes kundër Chelseat, pasi nuk ishte paraqitur fare në asnjërën nga dy ndeshjet hapëse të klubit të tij.
Dhe, sipas Morgan, ky ishte një vendim i qëllimshëm nga Arteta si një dredhi për të provuar dhe detyruar një marrëveshje shkëmbimi për të nënshkruar objektivin kryesor të transferimit Julian Alvarez nga Atletico Madrid, dhe Gyokeres nuk është i lumtur për këtë.
“Viktor Gyokeres mezi ka luajtur që nga fillimi i sezonit dhe më është thënë me siguri se ai po lihej qëllimisht në stol”, ka thënë fillimisht Morgan në Sports Uncensored.
“Arsenali u përpoq ta shkëmbente atë me Julian Alvarezin dhe në fund nuk mundën ta realizonin atë marrëveshje”.
"Më thanë se Gyokeres është i inatosur për mënyrën se si është trajtuar dhe ndien se nuk është respektuar”, përfundoi gazetari i njohur.
Gjatë gjithë verës, Arsenali ishte i lidhur fort me ish-sulmuesin e Manchester Cityt, Alvarez, i cili vetë dukej se po përpiqej ta detyronte një transferim te Barcelona.
Në fund të fundit, Alvarez mbeti te Atletico Madrid, me Arsenalin e detyruar të kënaqej me Kai Havertz, i cili ka qenë titullar në të tre ndeshjet e Ligës Premier deri më tani, si sulmuesin e tyre të parë të zgjedhur. /Telegrafi/