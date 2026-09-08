Konfirmohet një mungesë e madhe e Interit për sfidën ndaj Real Madridit
Disa burime në Itali raportojnë se Federico Dimarco nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e parë të Interit në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27, ndaj Real Madridit të martën mbrëma.
Pjesëmarrja e Dimarcos në përballjen me Real Madridin u vu në dyshim pasi ai u zëvendësua në minutën e 62-të të fitores 3-2 të Interit ndaj Napolit të shtunën mbrëma në Serie A.
Reprezentuesi italian kishte ndier shqetësime në gju gjatë pjesës së parë dhe pas pushimit u shfaq me një mbështetëse të madhe në zonën e prekur.
Më pas, më pak se 20 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Dimarco kërkoi të zëvendësohej.
Ekzaminimet e para përjashtuan një dëmtim serioz apo afatgjatë në gjurin e tij, por mbeti e paqartë nëse mbrojtësi i krahut do të ishte në gjendje të luante ndaj Real Madridit të martën.
🚨 NEW: Federico Dimarco will NOT be called up to face Real Madrid as a precautionary measure. 🇮🇹❌
[via @SkySport] pic.twitter.com/O6l4ZWGKqT
— Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 7, 2026
Dimarco mori pjesë në stërvitjen e së hënës me pjesën tjetër të skuadrës, në seancën e fundit të Interit në Itali para udhëtimit drejt Madridit.
Megjithatë, sipas raportimeve të fundit nga Gazzetta dello Sport dhe Gianluca Di Marzio, Interi ka vendosur që Dimarco të qëndrojë në Milano dhe të mos udhëtojë me skuadrën për përballjen e Ligës së Kampionëve në ‘Santiago Bernabeu’.
Vendimi është marrë thjesht për arsye sigurie, për të mos rrezikuar përkeqësimin e gjendjes së lojtarit.
Në vend të tij, Carlos Augusto pritet të startojë në krahun e majtë ndaj Real Madridit. Braziliani dha një asistim pasi hyri nga stoli në vend të Dimarcos në ndeshjen kundër Napolit./Telegrafi/