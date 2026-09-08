Një minutë heshtje para çdo ndeshjeje në Ligën e Kampionëve, UEFA zbulon arsyen
UEFA ka konfirmuar se të gjitha ndeshjet e Ligës së Kampionëve që do të zhvillohen këtë javë do të nisin me një minutë heshtje në nderim të viktimave dhe personave të prekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet shkatërruese të dheut në Nepal.
Organizata qeverisëse e futbollit evropian do të vendosë gjithashtu një baner solidariteti brenda stadiumeve gjatë ndeshjeve, si shenjë mbështetjeje për viktimat dhe komunitetet e prekura nga kjo tragjedi.
Homazhi do të zhvillohet në kuadër të nisjes së sezonit 2026/27 të Ligës së Kampionëve, i cili fillon të martën, më 8 shtator.
Xhiroja hapëse përfshin 36 skuadra dhe gjithsej 18 ndeshje gjatë kësaj jave, duke shënuar fillimin e fazës së ligës.
🚨 OFFICIAL: A minute of silence will be held before every Champions League game this round to support the victims of the devastating floods in the country.
A banner reading “You are not alone, Nepal” will also be displayed before each match. 🙏🇳🇵 pic.twitter.com/EookGRmQhG
— Madrid Zone (@theMadridZone) September 8, 2026
Edhe pse vëmendja do të jetë e përqendruar te rikthimi i kompeticionit më prestigjioz evropian për klube, iniciativa e UEFA-s do të sigurojë që viktimat e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve vdekjeprurëse të dheut në Nepal të kujtohen gjatë javës hapëse të Ligës së Kampionëve.
UEFA do t’u bëjë homazhe viktimave para secilës prej 18 ndeshjeve të kësaj jave. Para çdo sfide do të mbahet një minutë heshtje, ndërsa në stadiume do të shfaqet edhe një baner në shenjë solidariteti dhe mbështetjeje.
“Para të gjitha ndeshjeve të Ligës së Kampionëve që do të zhvillohen këtë javë do të mbahet një minutë heshtje dhe do të shfaqet një baner në shenjë solidariteti dhe mbështetjeje”, thuhet në njoftimin e UEFA-s./Telegrafi/