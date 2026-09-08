Hoti kërkon konventë të LDK-së: Na duhet një pajtim i madh
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka kërkuar mbajtjen e një konvente të madhe të LDK-së, përmes së cilës, sipas tij, partia duhet të qartësojë rrugën e saj politike dhe të rikthejë besimin e brendshëm.
Hoti ka thënë se në këtë konventë duhet të përfshihen të gjitha strukturat e LDK-së.
“LDK-ja ka nevojë urgjente për një konventë të madhe, për një pajtim të madh për të qartësuar rrugën tonë përpara”, ka shkruar Hoti.
Sipas tij, konventa duhet të shërbejë si një moment i ri për partinë dhe të përcaktojë ekipin që do ta udhëheqë LDK-në në zgjedhjet e ardhshme.
“Konventa duhet të jetë një bashkim i madh dhe një moment i ri për LDK-në. Ajo duhet të përcaktojë ekipin që do ta udhëheqë LDK-në drejt fitores në zgjedhjet e ardhshme”, ka deklaruar Hoti.
Ai ka theksuar se rikthimi i besimit brenda partisë është kusht për unitet dhe punë ekipore.
“Mbi të gjitha, konventa duhet të ri-vendosë besimin e brendshëm, që është parakusht për unitet, punë ekipore dhe fitore”, ka shkruar ai.
Hoti ka bërë të ditur se do të angazhohet për këtë proces, duke thënë se vetëm një LDK e bashkuar mund të rikthejë besimin e qytetarëve. /Telegrafi/