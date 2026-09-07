Flick vendos rekord të ri te Barcelona, lë pas Guardiolën dhe Enriquen
Hansi Flick ka shtuar një tjetër arritje të rëndësishme në aventurën e tij te Barcelona, pas fitores spektakolare 5-0 ndaj Valencias.
Suksesi i thellë në Mestalla i dha Barcelonës një nisje perfekte në sezonin e ri të La Ligës, ndërsa Flick regjistroi edhe një rekord historik.
Pas 80 ndeshjeve të para në kampionat në krye të skuadrës katalanase, gjermani ka arritur 63 fitore – më shumë se çdo trajner tjetër i Barcelonës në këtë fazë.
Flick ka kaluar kështu Luis Enriquen, i cili kishte regjistruar 62 fitore në 80 ndeshjet e para në La Liga, si dhe Pep Guardiolën, që kishte 61 fitore.
Fitorja ndaj Valencias i mundësoi Barcelonës të vendoste edhe një rekord të ri për diferencën më të mirë të golave pas katër javëve të para.
Skuadra e Flick ka shënuar 17 gola dhe ka pranuar vetëm dy, duke regjistruar një diferencë prej +15.
Kjo shifër barazohet me nisjen e dytë më të mirë të Real Madridit në historinë e La Ligës, ndërsa rekordi i përgjithshëm mbetet ai i skuadrës madrilene në sezonin 1987/88, me diferencë +20.
Barcelona e Flick po vazhdon të kombinojë rezultatet bindëse me rekorde të reja, duke e forcuar gjithnjë e më shumë trashëgiminë e trajnerit gjerman në klub. /Telegrafi/