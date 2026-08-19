Vetëm pak ditë pas publikimit të këngës së saj më të re, Luana Vjollca ka ndarë me ndjekësit disa pamje të reja nga prapaskenat e projektit.

Në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale, Luana shfaqet elegante dhe plot ngjyra, e veshur me një fustan të gjelbër, teksa pozon në një ambient buzë detit.

Skenografia verore dhe atmosfera e relaksuar i japin fotografive një tjetër dimension, duke sjellë për publikun pamje nga realizimi i projektit të saj më të fundit.

Krahas imazheve, këngëtarja ka zgjedhur një mbishkrim të shkurtër, por domethënës: “Edhe sa vera me t’prit?”.

Postimi ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë reaguar ndaj pamjeve të reja të artistes.

Ndërkohë, Luana duket se po vazhdon të ndajë gradualisht momente nga puna dhe prapaskenat e projektit të saj të ri, duke mbajtur të gjallë kureshtjen e fansave për atë që ka përgatitur këtë verë. /Telegrafi/

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