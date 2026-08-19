Luana Vjollca ndan pamje të reja nga projekti i saj në ardhje, sjell një tjetër atmosferë verore
Vetëm pak ditë pas publikimit të këngës së saj më të re, Luana Vjollca ka ndarë me ndjekësit disa pamje të reja nga prapaskenat e projektit.
Në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale, Luana shfaqet elegante dhe plot ngjyra, e veshur me një fustan të gjelbër, teksa pozon në një ambient buzë detit.
Skenografia verore dhe atmosfera e relaksuar i japin fotografive një tjetër dimension, duke sjellë për publikun pamje nga realizimi i projektit të saj më të fundit.
Krahas imazheve, këngëtarja ka zgjedhur një mbishkrim të shkurtër, por domethënës: “Edhe sa vera me t’prit?”.
Postimi ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë reaguar ndaj pamjeve të reja të artistes.
Ndërkohë, Luana duket se po vazhdon të ndajë gradualisht momente nga puna dhe prapaskenat e projektit të saj të ri, duke mbajtur të gjallë kureshtjen e fansave për atë që ka përgatitur këtë verë. /Telegrafi/