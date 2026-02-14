Pas diskutimeve të zhvilluara në Prime, Ledion Liço i bëri të ditur Kristit vendimin e marrë nga Vëllai i Madh.

Kristi do të përballet me një nominim special, ku do të jetë publiku ai që do të vendosë nëse ai do të rikthehet sërish në shtëpi apo jo.

Vëllai i Madh i bëri të qartë gjithashtu se kjo është mundësia e fundit që i jepet Kristit, për shkak të sjelljeve të tij të përsëritura gjatë kohës në lojë.

Kristi komentoi situatën me sinqeritet: “Patjetër që këto janë gabim. Disa veprime janë gabim. Nuk duhet t’i kisha bërë. Dua të tregoj vetëm atë anë, bardh e zi”. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina