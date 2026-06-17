Hansi Flick e dëshiron largimin e yllit të Barcelonës para se të përfundojë Botërori
Mbrojtësi francez Jules Kounde mund të jetë duke kaluar javët e tij të fundit si lojtar i Barcelonës.
Sipas raportimeve të fundit, 27-vjeçari ka humbur terren në planet e trajnerit Hansi Flick pas një sezoni me paraqitje të paqëndrueshme, ndërsa klubi katalanas po shqyrton seriozisht shitjen e tij gjatë afatit kalimtar veror.
Spekulimet rreth afatit kalimtar të Barcelonës tregojnë se largimi i Koundes është një mundësi gjithnjë e më reale. Në rast se vendoset të largohet, destinacioni më i mundshëm duket të jetë Liga Premier.
Klube të mëdha angleze si Liverpooli, Chelsea dhe Manchester United janë përmendur muajt e fundit si admirues të mbrojtësit francez, vlera e të cilit në treg llogaritet mes 60 dhe 80 milionë eurove.
Situata e Koundes ka ndryshuar ndjeshëm në një periudhë të shkurtër. Ai dikur ishte ndër lojtarët më të aktivizuar të Barcelonës, por rënia e formës në muajt e fundit ka ngritur pikëpyetje të mëdha rreth të ardhmes së tij.
Raportohet se Flick nuk është më plotësisht i bindur nga paraqitjet e francezit. Trajneri gjerman vlerëson mbi të gjitha intensitetin, përqendrimin dhe sigurinë në fazën defanzive, elemente që sipas raportimeve Kounde nuk i ka shfaqur vazhdimisht në fundin e sezonit.
As starti i tij në Kupën e Botës 2026 nuk ka ndihmuar për të ndryshuar perceptimin. Edhe pse Franca fitoi 3-1 ndaj Senegalit në ndeshjen e parë, Kounde u kritikua për disa gabime në mbrojtje dhe nuk arriti të bindte me paraqitjen e tij.
Kjo ndeshje thuhet se ka forcuar bindjen brenda Barcelonës se një shitje mund të jetë zgjidhja më e mirë.
Nëse në javët e ardhshme mbërrin një ofertë e konsiderueshme, drejtuesit katalanas mund të marrin një vendim të shpejtë për të shmangur zvarritjen e çështjes gjatë verës./Telegrafi/