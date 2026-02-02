Gjesti rikthehet pas një kohe të gjatë edhe në rrjete sociale: Kapitull i ri, ju dua
Këngëtari nga Peja, Gjesti, është rikthyer pas një kohe të gjatë edhe në rrjete sociale.
Ajo ka postuar një fotografi, në të cilën ka treguar se ka nisur edhe një kapitull të ri të jetës.
Kjo vjen pas tragjedisë në familje, ku vëllai i ndërroi jetë në moshën 15-vjeçare nga një aksident me motoçikletë.
Pas rikthimit me këngën "Memories", duket se artisti po kthehet edhe në normalitet.
"Kapitull i ri. Ju dua", ka shkruar në postim.
Projekti që ia dedikoi vëllait ka mbledhur mbi tre milionë klikime në platformën YouTube.
Tani siç shihet do të ketë kthim edhe nëpër mbrëmje e koncerte, pavarësisht gjendjes së rënduar. /Telegrafi/
