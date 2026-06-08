Flick kërkon nga Barcelona transferimin e dy yjeve nga Bundesliga
Menaxhmenti sportiv i Barcelonës vazhdon strategjinë e tij për të siguruar talentet më premtuese të futbollit evropian, me synimin për të forcuar skuadrën në afat të gjatë.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, trajneri Hansi Flick ka identifikuar dy objektiva kryesorë që aktivizohen aktualisht në Bundesligën gjermane.
Emri i parë në listë është Ibrahim Maza (20 vjeç), mesfushor sulmues i Bayer Leverkusen. Futbollisti ndërkombëtar algjerian ka spikatur për kreativitetin, driblimin dhe aftësinë për të krijuar raste në fazën ofensive. Ai ka kontratë afatgjatë dhe shihet si një nga talentet më premtues të brezit të tij.
Objektivi i dytë është Lennart Karl (18 vjeç), lojtar i Bayern Munich. Talentit të ri i është ndërprerë përkohësisht zhvillimi pas një dëmtimi muskulor që e detyroi të humbasë pjesëmarrjen në turneun ndërkombëtar, duke ndikuar edhe në ekspozimin e tij në merkato.
Përveç dy lojtarëve nga Bundesliga, lista e vëzhgimeve të Barcelonës përfshin edhe emra të tjerë premtues në Evropë, si Kees Smit (AZ Alkmaar), Lewis Miley (Newcastle United) dhe Rodrigo Mora (FC Porto). Të gjithë këta lojtarë po monitorohen nga afër nga skautët e klubit katalanas.
Bordi i Barcelonës pritet të vlerësojë hapat e ardhshëm në javët në vijim, ndërsa klubi vazhdon të fokusohet në ndërtimin e një gjenerate të re për të ardhmen. /Telegrafi/